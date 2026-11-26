Trump bezeichnet BIP-Zahlen der USA als „gefälscht“

Das Handelsministerium hatte am Mittwoch das Wirtschaftswachstum des US-Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal auf eine jährliche Rate von 4,3 Prozent revidiert, von einer früheren Schätzung (knapp vor den US-Midterms) von 3,4 Prozent. „Drei Wochen zu spät“, poltert Trump und fordert nun eine Untersuchung.