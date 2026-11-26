US-Präsident Donald Trump hat seine Botschaft zum Thanksgiving-Fest für einen Angriff auf seine politischen Gegner, Einwanderer und sogar auf eine US-Behörde genutzt. In einem Beitrag auf seiner Online-Plattform Truth Social richtete er Feiertagsgrüße an Menschen, denen er Betrug, Fehler oder Kriminalität vorwarf.
Der 80-Jährige wünsche all jenen ein frohes Thanksgiving, die so hart daran gearbeitet hätten, das Land an die „radikale extreme Linke“ auszuliefern.
In dem Beitrag warf Trump sogar seiner eigenen Regierung vor, Wirtschaftsdaten zu fälschen. Konkret beschuldigte er das US-Handelsministerium, vor den US-Zwischenwahlen absichtlich falsche Wirtschaftswachstumszahlen herausgegeben zu haben.
Posting: Wütender Trump rechnet mit seinen Gegnern ab
Trump bezeichnet BIP-Zahlen der USA als „gefälscht“
Das Handelsministerium hatte am Mittwoch das Wirtschaftswachstum des US-Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal auf eine jährliche Rate von 4,3 Prozent revidiert, von einer früheren Schätzung (knapp vor den US-Midterms) von 3,4 Prozent. „Drei Wochen zu spät“, poltert Trump und fordert nun eine Untersuchung.
Zuständige Behörde schweigt
Die zuständige Statistikbehörde BEA des US-Handelsministeriums äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Trumps Republikaner hatten bei den Zwischenwahlen am 3. November schwere Verluste erlitten und geben im Jänner die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses ab.
Trump poltert auch gegen Somalier
Trump warnte in seinem Beitrag weiter, nicht näher genannte Personen wollten islamisches Recht einführen und Privateigentum zwangsweise umverteilen. Außerdem bezeichnete er eine große Zahl von Einwanderern und Menschen somalischer Abstammung als arbeitslos oder kriminell. Trump legte für keine dieser Behauptungen Belege vor.
Der Republikaner verbrachte das traditionelle Familienfest in seinem Golfclub in West Palm Beach im Bundesstaat Florida. Im Anschluss sollte er von seinem Anwesen Mar-a-Lago aus mit US-Soldaten telefonieren.
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