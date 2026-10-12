Nobelpreis für neue Ideen gegen Wirtschaftskrisen

Neue Modelle für die Wirtschaftspolitik

Der entscheidende Ansatz liegt darin, die Wirtschaft nicht nur anhand statistischer Zusammenhänge zwischen Größen wie Inflation, Produktion und Konsum zu untersuchen. Stattdessen werden die Entscheidungen einzelner Haushalte und Unternehmen als Grundlage herangezogen. Denn erst wenn verständlich ist, wie diese Akteure handeln und auf Veränderungen reagieren, lassen sich die Auswirkungen wirtschaftspolitischer Maßnahmen besser einschätzen.