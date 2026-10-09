Friedensnobelpreis geht an Juristin Pillay

Seit Montag sind bereits die Preisträgerin und Preisträger in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Literatur verkündet worden. Der Nobelpreis für Medizin geht an Karl Deisseroth aus den USA sowie an die deutschen Forscher Peter Hegemann und Georg Nagel, der Preis in der Kategorie Physik an den Belgier Francis Halzen. In Chemie gewannen der französische Forscher Henri Kagan und sein japanischer Kollege Kenso Soai und der Literatur-Nobelpreis ging an die kanadische Schriftstellerin Anne Carson. Am kommenden Montag wird als letzte Auszeichnung noch der Preis der Schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften folgen.