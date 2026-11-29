Tanja und Robert Scheiring-Maritschnig aus Innsbruck in Tirol haben gemeinsam neun Töchter und vier Söhne. Im Radio-U1-Interview mit Vitus Amor erzählen die 40-Jährige und ihr um zwei Jahre älterer Mann unter anderem, wie sie ihren Alltag mit 13 Kindern meistern.
„Wie geht’s da?“ Diese Frage stellt Vitus Amor in seiner Radio-U1-Sendung seit 2024 Tiroler Persönlichkeiten. In Folge 30 sind Tanja (40) und Robert Scheiring-Maritschnig (42) aus Innsbruck zu Gast. Das Besondere: Das Ehepaar hat gemeinsam 13 Kinder – neun Mädchen und vier Burschen, einmal Zwillinge! Der älteste Nachwuchs ist 20 Jahre alt, der jüngste rund ein halbes Jahr.
„Unsere Familie ist mit der Zeit gewachsen“, sagt Robert, „nach dem fünften Kind habe ich mich sterilisieren lassen, den Eingriff aber nach einem Jahr rückgängig machen lassen. Meine Frau meinte, dass unsere Familie eigentlich noch weiter wachsen sollte.“
„Sechs Stunden nach der Geburt daheim“
Jedes einzelne Kind sei ein „absolutes Wunschkind“. „Die Geburten sind fast alle problemlos verlaufen. Nur ein Frühchen war dabei, aber es hat sich bestens entwickelt“, betont Tanja. Teils sei sie bereits sechs (!) Stunden nach der Geburt wieder nach Hause gegangen. „Denn dort fühle ich mich wohler als in der Klinik“, schmunzelt sie.
Die Großfamilie wohnt in zwei miteinander verbundenen Eigentumswohnungen im O-Dorf in Innsbruck. „Eine Wohnung hat die Oma zur Verfügung gestellt, die andere, spiegelverkehrte Wohnung konnten wir etwas später dazukaufen. Wir haben die Wände durchgebrochen, dadurch entstand eine Wohnfläche von insgesamt 140 Quadratmetern.“
Der älteste Sohn ist mittlerweile ausgezogen. Die anderen Kinder haben nicht alle ein eigenes Zimmer. „Es fallen ihnen aber immer wieder Wege ein, wie sie sich im Fall zurückziehen können“, weiß die 40-Jährige.
„Wir benötigen 30 Joghurt pro Tag als Nachspeise“
Der Alltag sei „total strukturiert“, alle zwei Tage werden Lebensmittel eingekauft. „Wir benötigen etwa 30 Stück Joghurt pro Tag – das ist als Nachspeise heiß begehrt“, verrät Tanja. Die umliegenden Ärzte kennen die Großfamilie. „Wir erhalten die Termine meist so, wie sie gut für uns passen. Zum Zahnarzt gehen wir etwa zu dritt auf einmal.“
Die Sendung wird am Dienstag, dem 1. Dezember 2026, um 20 Uhr bei Radio U1 Tirol ausgestrahlt und am 7. Dezember wiederholt. Zudem kann sie jederzeit auch auf YouTube, Spotify, Apple Podcast sowie auf der Radio-U1-Tirol-Homepage nachgehört werden. Einfach den QR-Code scannen.
„Unser größter Brocken sind die beiden Autos“
Finanziell müsse man alles im Blick haben. „Ich bin berufstätig. Große Sprünge können wir nicht machen. Wir müssen schon überlegen, was wir uns anschaffen. Unser größter Brocken sind die beiden Autos – aber anders hätten wir niemals Platz“, schildert Papa Robert. Ein Urlaub pro Jahr gehe sich dennoch aus – „weil wir gut kalkulieren“.
„Manchmal kommen verletzende Bemerkungen“
Die Reaktionen auf die Großfamilie fallen überwiegend positiv aus. „Manchmal kommen verletzende Bemerkungen – wenn es um die finanzielle Hilfe vom Staat geht. Wir müssen uns für vieles rechtfertigen – aber etwa von der Stadt erhalten wir keinen Cent.“
Erhalten die Kinder alle jene Aufmerksamkeit, die sie benötigen? „Ja, denn sie holen sich die Zeit, die sie brauchen. Es kommt keiner zu kurz“, ist sich das Paar einig, „zudem lernen sie, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten. Rücksicht aufeinander zu nehmen und zurückstellen zu können.“
Würden Tanja und Robert alles noch einmal so machen? „Ja, ganz klar. Wir haben diese Entscheidung kein einziges Mal bereut.“
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