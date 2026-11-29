„Unser größter Brocken sind die beiden Autos“

Finanziell müsse man alles im Blick haben. „Ich bin berufstätig. Große Sprünge können wir nicht machen. Wir müssen schon überlegen, was wir uns anschaffen. Unser größter Brocken sind die beiden Autos – aber anders hätten wir niemals Platz“, schildert Papa Robert. Ein Urlaub pro Jahr gehe sich dennoch aus – „weil wir gut kalkulieren“.