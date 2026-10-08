Kanadierin Carson gewinnt Nobelpreis für Literatur

Carson wurde am 21. Juni 1959 in Toronto geboren. Sie studierte Latein und Altgriechisch. Später arbeitete sie als Übersetzerin und Lehrende. Nebenbei schrieb Carson und brachte 1986 ihr erstes Buch heraus. „Eros the Bittersweet“ ist eine Mischung aus Roman, Poesie und altphilologischer Abhandlung und machte gleich deutlich, dass Carson sich nicht in die klassischen Kategorien einordnen lässt.