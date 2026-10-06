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Physiknobelpreis geht an Belgier Francis Halzen

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06.10.2026 12:21
So sah die Bekanntgabe des Gewinners in der Akademie aus.
So sah die Bekanntgabe des Gewinners in der Akademie aus.(Bild: APA/Christine Olsson/TT News Agency)
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Von krone.at

Der diesjährige Physik-Nobelpreis geht an den in den USA tätigen gebürtigen Belgier Francis Halzen.

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Der 82-Jährige wird „für seine entscheidenden Beiträge zum IceCube-Neutrino-Observatorium und die Entdeckung hochenergetischer Neutrinos astrophysikalischen Ursprungs“ ausgezeichnet, gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm bekannt.

Heuer ist der Nobelpreis mit zwölf Millionen Schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

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