„Richard Lugner Platz“: Initiative düpiert Stadt

SPÖ und NEOS: Im Bezirk dafür, im Rathaus dagegen

Obwohl die unternehmerische Leistung Lugners nicht geschmälert werden sollte, überwogen laut Unterausschuss die Argumente gegen eine dauerhafte Ehrung im öffentlichen Raum. Der Antrag wurde von SPÖ, Grünen und NEOS abgelehnt, ÖVP und FPÖ stimmten dafür. Interessant: In der Bezirksvertretung Döbling stimmten SPÖ und NEOS noch dafür.

Die Absage löste – vor allem in Döbling – viel Kritik aus. „Dass die Stadt Wien nicht in der Lage ist, für einen ihrer größten Söhne, der so viel für diese Stadt gemacht, ihm einen Grünstreifen zu widmen, ist nicht in Ordnung“, schimpft Christian Sinemus.