Stadt verweigert Lugner Ehrung, Mausi will kämpfen

Jetzt meldet sich auch seine Ex-Frau Christina „Mausi“ Lugner dazu. „Richard hat gebaut, investiert, Arbeitsplätze geschaffen, Menschen unterhalten und sich immer wieder für seine Stadt eingesetzt. Er war mutig genug, Dinge zu tun, die andere niemals gewagt hätten. Ja, er war manchmal laut, manchmal provokant und sicher nicht immer bequem. Aber genau solche Persönlichkeiten fehlen einer Stadt, wenn sie nicht mehr da sind“, sagt seine Ex-Frau bewegt.