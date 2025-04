Daniela Kennedy: „Ich lande noch einen Welthit!“

Dafür lieben sie Freunde und langjährige Wegbegleiter: ihr unvergleichliches, schallendes Lachen. Ihre Liebenswürdigkeit. Und die Fähigkeit, überall unbeirrbar die Sonnenseite zu sehen, in jedem Menschen und jeder Situation das Bestes zu finden. Selbst danach: „Der Name ist toll, die Stimme ist Scheiße“, war Dieter Bohlens niederschmetternde Diagnose, nachdem Daniela Kennedy ihren Auftritt auf der großen Supertalent-Bühne hinter sich gebracht hattte. Im grauen Dickmacher-Paillettenoutfit hätte man sie vors Millionenpublikum gestellt, „da war mit schon klar, dass man mich schlecht aussehen lassen wollte, ich hätte lieber schwarz getragen“, sagt die auffallende Blondine, die einst an Lugners Seite als Elefantenbaby Bekanntheitsgrad erlangte. „Außerdem wollte ich ein anderes Lied singen.“ So wurde es der Kennedy-Song. Und ein Desaster.