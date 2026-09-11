Das Feilschen um Lugners Millionen geht weiter

Im Gericht will man ganz tief in das Privatleben im Hause Lugner eintauchen. Im Detail wird darüber gesprochen, wer welche Tätigkeiten im Haushalt übernommen hat und wer wo geschlafen hat. Breitgetreten wird auch der Gesundheitszustand des Society-Löwen: „Er hat einen sehr schlechten Eindruck auf mich gemacht, geatmet hat er wie Darth Vader“, erinnert sich ein Haustechniker der Lugner City, der auch regelmäßig in dessen Villa Arbeiten durchgeführt hat. Er habe sich gewundert, dass Richard und Simone getrennte Wohnbereiche im Haus hatten. „Es liegt ein langer Weg zwischen den Zimmern. Ich glaube nicht, dass man da das Rufen hört, wenn jemand Hilfe benötigt.“