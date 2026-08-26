Jetzt spricht der Mann an Simone Lugners Seite

Wenn aus Zuneigung Liebe wird

Für Christopher Dengg ist der Fall jedenfalls klar: „Am besten ist es, die Partnerin ist auch gerne unterwegs und man bewegt sich in denselben Kreisen. Weil so hat man auch ein besseres Verständnis.“ Was uns auf den Punkt bringt zu fragen, ob er denn eigentlich Single ist. „Ja, ich bin Single und habe keine Partnerin. Wie gesagt, es ist gar nicht so einfach die richtige Frau zu finden und deswegen passt es auch mit Simone so gut, wie es eben gerade ist.“