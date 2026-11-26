Nach den Enthüllungen der „Krone“ bestätigt der ORF nun die letzten fünf Promis für die 17. Staffel „Dancing Stars“: Kabarettistin Angelika Niedetzky, Moderator Udo Huber, Ex-Fußballprofi Stefan („Major“) Maierhofer, Sängerin Iva Schell sowie Singer-Songwriterin Anna-Sophie tanzen im kommenden Jahr im ORF-Ballroom um den Titel „Dancing Star 2027“.
Sie treffen ab Ende Februar im ORF-Ballroom auf Para-Alpin-Skifahrerin Barbara Aigner, ORF-Meteorologe Marcus Wadsak, Content-Creatorin Karin Teigl, Sänger Chris Steger und Kabarettistin Marina Lacković alias Malarina, wie bereits am Mittwoch bekannt gegeben wurde.
„Zwei eingerostete Tanzbeine“
„Die Anfrage war definitiv keine Frage, sondern eine kleine Arie. Mir wurde ansatzlos die Signation von ,Dancing Stars‘ vorgesungen. Und da wusste ich, jetzt ist es so weit“, lachte Kabarettistin Angelika Niedetzky.
Tanzerfahrung habe sie als Teenie in der Tanzschule in Linz gesammelt, verriet sie weiter. „Ich hab‘ also vielleicht keine zwei linken Holzfüße, aber noch schwinge ich zwei eingerostete Tanzbeine. ,Kalte Hände, warmes Herz‘ hat mein Tanzlehrer Woche für Woche damals festgestellt.“
„Eine große Überraschung“
Radio- und Fernsehmoderator Udo Huber war zunächst erstaunt, als die Anfrage für „Dancing Stars“ kam: „Ich war ja schon mal angedacht, aber das ist schon sehr lange her, deshalb war es dann eine große Überraschung, als die Einladung kam. Die Entscheidung ist mir dann auch nicht schwergefallen, nichtsdestotrotz habe ich mir eine kurze Bedenkzeit genommen.“
Seine Tanzerfahrung gehe jedoch „gegen null“, plauderte Huber aus – und verriet: „Ich kann ehrlich behaupten, dass ich wahrscheinlich 1970 das letzte Mal als junger Bub in einer Tanzschule war – vielleicht nicht unbedingt des Tanzens Willen.“
Die Teilnahme an „Dancing Stars“ sei für ihn aber „auch eine sportliche Angelegenheit, nicht nur Show, deshalb nehme ich diese Herausforderung jetzt noch an“.
„Möchte es mir auch beweisen“
Weil er „Dancing Stars“ verfolge, habe er sich „geehrt gefühlt, dass ich gefragt wurde“, erklärte Fußballprofi Stefan Maierhofer. „Und ich freue mich darauf, das ist eine coole Challenge. Ich bin jetzt 44 und Familienvater, und es ist eine Herausforderung für mich, Tanzen nochmal ganz anders zu lernen, und ich möchte es mir auch beweisen.“
Mit 17 habe er einmal „meiner Mutter zuliebe einen Ball eröffnet“, verriet der Ex-Kicker über seine Erfahrungen am Parkett – und fügte hinzu: „Das Gefühl, das ich habe, wenn ich auf der Tanzfläche bin und mich bewege, ist fantastisch, aber wie die Leute das von außen wahrnehmen, kann ich nicht beurteilen. Deswegen freue ich mich auch schon auf die Kritik, die ich bekommen werde. Ich will ja besser werden, deshalb mache ich es auch.“
Für Iva Schell geht Traum in Erfüllung
„Ich konnte es zuerst gar nicht glauben, und ich habe so laut geschrien, dass meine Tochter dachte, die Katze hat mal wieder eine tote Maus reingebracht“, verriet Sängerin Iva Schell über ihre erste Reaktion. „Ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil es irgendwie auch ein Traum von mir gewesen ist. Ich musste überhaupt nicht lange überlegen, ob ich zusage.“
Sie bringt schon ein bisschen Tanzerfahrung mit, wie sie verriet: „Ich musste früher viel auf der Bühne tanzen und hatte als Kind Ballettunterricht, aber nie Standard oder Latein. Also meistens habe ich ohne Partner getanzt und das war schon immer ein bisschen tricky. Es war nie so, dass ich sage, es war perfekt, deshalb hoffe ich auf die Wochen hier bei ,Dancing Stars‘.“
Mit Oma immer „Dancing Stars“ geschaut
Singer-Songwriterin Anna-Sophie erklärte, dass ihre ersten Gedanken bei ihrer verstorbenen Oma gewesen seien, denn „mit ihr habe ich immer ,Dancing Stars‘ geschaut, als ich noch klein war“.
Dass sie tatsächlich einmal selbst durch den ORF-Ballroom wirbeln würde, das hätte sie sich damals jedoch nicht gedacht. „Mich haben auch immer die Kleider und das Funkeln fasziniert, aber es hat sich so weit weg angefühlt. Als die Anfrage kam, war die Freude groß und es hat nicht lange gedauert, bis ich zugesagt habe.“
Wie viel Tanzerfahrung bringt sie mit? „Ich würde sagen 1,5 Prozent Erfahrung. Ich habe zweimal mit meiner Landjugend einen Tanzkurs gemacht, aber auch gleich gemerkt, dass ich mich an nicht viel erinnern kann. Ich starte quasi bei null. Und wenn ich schon so eine komplett neue Erfahrung mache und ins kalte Wasser springe, dann gleich im Live-Fernsehen, dann hat das Publikum ein Entertainment.“
Ballroom wird Ende Februar eröffnet
Los geht es mit der 17. Staffel der „Dancing Stars“ 2027 übrigens schon ab 26. Februar. Durch die Shows führen auch dann wieder Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.
Zum Auftakt bietet die Dokumentation „Dancing Stars – Die Promis sind startklar“ am 19. Februar (20.15 Uhr) in ORF 1 und auf ORF ON einen Rückblick auf die letzte Staffel sowie eine Vorstellung des neuen Promi-Casts.
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