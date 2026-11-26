Mit 17 habe er einmal „meiner Mutter zuliebe einen Ball eröffnet“, verriet der Ex-Kicker über seine Erfahrungen am Parkett – und fügte hinzu: „Das Gefühl, das ich habe, wenn ich auf der Tanzfläche bin und mich bewege, ist fantastisch, aber wie die Leute das von außen wahrnehmen, kann ich nicht beurteilen. Deswegen freue ich mich auch schon auf die Kritik, die ich bekommen werde. Ich will ja besser werden, deshalb mache ich es auch.“