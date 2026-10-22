Pensionist (87) blieb im Schlamm stecken

Eine gefährliche Situation trug sich für den 87-jährigen Pensionisten am Mittwochabend zu. Der Mann wollte bei der Salzach in Bischofshofen Sand für seinen Garten holen. Dabei blieb er mit beiden Beinen im weichen Morast stecken und konnte sich selbst nicht mehr befreien!
Der Pongauer wollte eigentlich nur Sand für seinen Garten besorgen und begab sich bei der Salzach in Bischofshofen auf die Suche. Dabei blieb er plötzlich im Morast stecken – und das mit beiden Beinen! Rund eineinhalb Stunden saß er dort fest, wie die Polizei der „Krone“ berichtete.
„Er hatte großes Glück“
Seine Angehörigen waren am Abend besorgt und begaben sich auf die Suche nach dem Pensionisten. Bevor die Einsatzkräfte eingetroffen waren, konnten sie ihn selbst rechtzeitig herausziehen. „Er hatte großes Glück. Der Wasserstand der Salzach stieg am Abend wegen der Regenfälle schnell an.“
Ursprünglich waren die Einsatzkräfte wegen einer im Wasser treibenden Person zu einem Großeinsatz alarmiert worden – später stellte sich heraus, dass es sich um den Pongauer handelte.
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