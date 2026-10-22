Pensionist (87) blieb im Schlamm stecken

Der Pongauer wollte eigentlich nur Sand für seinen Garten besorgen und begab sich bei der Salzach in Bischofshofen auf die Suche. Dabei blieb er plötzlich im Morast stecken – und das mit beiden Beinen! Rund eineinhalb Stunden saß er dort fest, wie die Polizei der „Krone“ berichtete.