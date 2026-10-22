Mercedes reagiert: „Es steht viel auf dem Spiel!“

Wolff kündigt weiteres Update an

Sein Teamchef Toto Wolff hofft, dass zusätzliche Weiterentwicklungen an den Silberpfeilen in den eineinhalb Wochen seit Singapur fruchten. „Wir haben hart daran gearbeitet, unsere Schwachstellen zu identifizieren. Wir werden unser neuestes Update-Paket an beiden Autos einsetzen und gleichzeitig die Entwicklung des Autos vorantreiben. Es steht viel auf dem Spiel, aber wir wollen nichts überstürzen“, sagte Wolff. Der Wiener verwies auf die Konkurrenz, die im Vergleich zur ersten Saisonhälfte aufgeholt hat. „Das Feld liegt unglaublich dicht beieinander, daher müssen wir uns weiter verbessern, wenn wir in der Schlussphase der Saison konstant an der Spitze mithalten wollen.“