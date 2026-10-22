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Vor F1-Krönung, aber …

Mercedes reagiert: „Es steht viel auf dem Spiel!“

Formel 1
22.10.2026 10:53
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Mercedes-Teamchef Toto Wolff(Bild: AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Italiener Kimi Antonelli steht vor seiner Krönung als mit Abstand jüngster Weltmeister der Formel 1. Dennoch bringt Mercedes nach den Problemen in Malaysia und Singapur ein neuerliches Update an den Start. „Es steht viel auf dem Spiel“, betont Toto Wolff.

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Die erste Chance auf die Fixierung des Titels hat der 20-jährige Kimi Antonelli aufgrund seines Riesenvorsprungs am Sonntag in Austin bereits im sechstletzten Grand Prix der Saison. Dafür muss Antonelli das Rennen gewinnen, gleichzeitig darf sein Teamkollege George Russell höchstens Neunter und Lewis Hamilton höchstens Fünfter werden.

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli(Bild: AP/Vincent Thian)

Bisher jüngster Weltmeister war Sebastian Vettel 2010 mit 23 Jahren. Antonelli hat in seiner zweiten Saison in der Königsklasse bereits acht Siege gefeiert. Sein letzter ist allerdings schon einige Zeit her. Seit dem Triumph Mitte September in Madrid musste sich der Jungstar mit den Rängen fünf in Baku, zwei in Malaysia und drei zuletzt in Singapur begnügen, wo er im Sprint Vierter wurde.

Bessere Performance von Jungstar gefordert
Trotzdem liegt der Titel mit 102 Punkten Vorsprung auf Russell und 111 auf Ferrari-Altstar Hamilton für ihn bereit. „Ich weiß das sehr wohl, aber ich weiß auch, dass ich weiter performen muss, um das Ziel zu erreichen“, sagte Antonelli und betonte: „Ich versuche so wenig wie möglich daran zu denken. Ich muss meinen Job erledigen und meine Leistung abrufen, wenn ich das tue, kommt der Rest von alleine.“

Einen Lauf hat seit einigen Wochen hingegen der im WM-Kampf früh abgeschlagene Max Verstappen. Nach zwei zweiten Plätzen in Spanien und Aserbaidschan siegte der Ex-Weltmeister in Sepang sowie in Singapur doppelt. Der Niederländer profitiert von einem gelungenen Update an seinem Red Bull, jenes von Mercedes funktionierte zuletzt nicht wirklich. „Ja, wir haben noch nicht das Maximum aus dem neuen Paket herausgeholt. Wir versuchen noch zu verstehen, wie wir daraus mehr Potenzial ausschöpfen können“, meinte Antonelli und gestand: „Red Bull hat einen unglaublichen Schritt nach vorne gemacht.“

Wolff kündigt weiteres Update an
Sein Teamchef Toto Wolff hofft, dass zusätzliche Weiterentwicklungen an den Silberpfeilen in den eineinhalb Wochen seit Singapur fruchten. „Wir haben hart daran gearbeitet, unsere Schwachstellen zu identifizieren. Wir werden unser neuestes Update-Paket an beiden Autos einsetzen und gleichzeitig die Entwicklung des Autos vorantreiben. Es steht viel auf dem Spiel, aber wir wollen nichts überstürzen“, sagte Wolff. Der Wiener verwies auf die Konkurrenz, die im Vergleich zur ersten Saisonhälfte aufgeholt hat. „Das Feld liegt unglaublich dicht beieinander, daher müssen wir uns weiter verbessern, wenn wir in der Schlussphase der Saison konstant an der Spitze mithalten wollen.“

Antonelli ist trotz der Probleme an den vergangenen Wochenenden zuversichtlich. „In Austin haben wir drei freie Trainings, in denen wir beim Set-up völlig unvoreingenommen experimentieren können. Hoffentlich finden wir einen Weg, das volle Potenzial des Pakets zu nutzen und die Verbesserungen endlich auch wirklich zu sehen.“ Das soll auch seinem zuletzt schwächelnden Teamkollegen Russell nützen, der nur noch knapp vor Hamilton liegt.

Angeblich droht Katar und Abu Dhabi keine Absage
Aufgrund des großen Vorsprungs von Antonelli ist der Titelgewinn aber nur noch eine Frage der Zeit. Nach Austin wird in Mexiko, Sao Paulo und Las Vegas gefahren. Darauf sollen Katar (29.11) und Abu Dhabi (6.12.) folgen, aufgrund der explosiven Lage in der Golfregion ist aber eine Absage beider Rennen nicht undenkbar. Als möglicher Ersatzschauplatz des Finales war wochenlang Imola kolportiert worden. Die Entscheidungsträger betonten zuletzt, dass man derzeit keine Veranlassung sehe, nicht an Katar und Abu Dhabi festzuhalten.

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