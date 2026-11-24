Schwarzes Meer wird blau

Dabei ist das längst nicht das einzige NASA-Bild, das zeigt, wie detailliert Naturphänomene von der Erde aus zu sehen sind. So verfärbt sich etwa das Schwarze Meer jedes Jahr im Frühling und Sommer und wird leuchtend blau. Die Farbe kommt laut NASA vermutlich von einer Art Phytoplankton, das mit einem Schuppenpanzer aus Kalk umhüllt ist.