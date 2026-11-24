Vor Vancouver Island in Kanada bildet sich regelmäßig eine riesige Sperma-Wolke im Meer. Es sammelt sich so viel von der Samenflüssigkeit im Wasser, dass sie sogar vom All aus zu sehen ist, wie NASA-Bilder zeigen. Dabei ist das längst nicht das einzige Naturphänomen, das die Satelliten abbilden.
Jedes Jahr versammeln sich die Pazifischen Heringe vor der Vancouver Island für ihr Liebesspiel. Die weiblichen Heringe legen dort im flachen Wasser ihre Eier ab und heften sie an Seegras, Seetang oder Felsen. Zeitgleich geben die Männchen Sperma ins Wasser ab – dadurch kriegt es auch die auffällige türkis-milchige Färbung.
Diese farbenfrohe etwa sieben Kilometer lange Sperma-Wolke ist auch auf einem Satellitenbild der US-Raumfahrtbehörde NASA zu sehen. Das Foto wurde schon im Frühling veröffentlicht, zieht jetzt aber noch einmal ordentlich Aufmerksamkeit auf sich. Die Sperma-Wolke ist nämlich nur von etwa Mitte Februar bis Anfang Mai vorhanden, wenn sich die Heringe fortpflanzen.
Schwarzes Meer wird blau
Dabei ist das längst nicht das einzige NASA-Bild, das zeigt, wie detailliert Naturphänomene von der Erde aus zu sehen sind. So verfärbt sich etwa das Schwarze Meer jedes Jahr im Frühling und Sommer und wird leuchtend blau. Die Farbe kommt laut NASA vermutlich von einer Art Phytoplankton, das mit einem Schuppenpanzer aus Kalk umhüllt ist.
In Küstennähe haben die NASA-Satelliten im Atlantischen Ozean mehrere auffällige Wasserverfärbungen entdeckt. Am auffälligsten waren die verfärbten Wirbel bei New Jersey und Delaware in den USA. Dort münden mehrere Flüsse ins Meer, die oft durch Schwebeteilchen, kleine Lebewesen und Wasserpflanzen verschmutzt sind, die das Wasser einfärben. Dazu kommen oft noch Phytoplanktonblüten.
Der Spinnenkrater im Westen Australiens trägt seinen Namen nicht ohne Grund. Auf einem von der NASA veröffentlichten Bild wird das besonders eindrücklich sichtbar. Mit Spinnentieren an sich hat der Krater aber nichts zu tun. Der Krater ist durch einen Meteoriteneinschlag entstanden. Geologen glauben, dass die Spinnenform des Kraters sich beim Aufprall des Meteoriten gebildet hat.
Ein Vulkanausbruch in der Nähe der japanischen Insel Iwo Jama hat die Insel einfach größer gemacht. Wie der Bildvergleich zeigt, hat der Unterwasservulkan im Südosten der Insel Land aufgeschüttet. Im unteren Teil des rechten Bildes ist auch noch die Vulkanwolke zu sehen.
Die NASA-Satellitenbilder zeigen eindrücklich, dass scheinbar kleine Ereignisse weite Kreise ziehen können. So wird plötzlich das Sperma von nicht einmal einen Meter großen Pazifischen Heringen sogar im All sichtbar.
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