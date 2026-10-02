Schuld ist El Niño
Blumenmeer statt Sand: Wüste blüht plötzlich auf
In der chilenischen Atacama sprießen derzeit zahlreiche Pflanzen – und das ausgerechnet in einer der trockensten Regionen der Erde. Verantwortlich dafür sind ungewöhnlich günstige Bedingungen durch das Klimaphänomen El Niño.
Was andernorts für heftige Wetterereignisse sorgen kann, lässt in der Atacama-Wüste Pflanzen gedeihen. Durch die mit El Niño verbundenen Niederschläge blühen derzeit auf einer Fläche von rund 17.000 Quadratkilometern etwa 200 verschiedene Pflanzenarten.
Das ungewöhnliche Naturschauspiel spielt sich an der Pazifikküste Südamerikas während des südlichen Frühlings ab. Aida Baldini Urrutia, die Leiterin der chilenischen Forstbehörde Conaf, erklärte gegenüber „CNN Chile“, der Höhepunkt der Blütenpracht sei im Oktober zu erwarten.
Blüten bis Ende November
Noch bis Ende November könnten Besucher das außergewöhnliche Schauspiel beobachten, so Baldini Urrutia. Die chilenische Forstbehörde rechnet bis dahin mit rund einer Million Menschen aus dem In- und Ausland.
Besonders beliebt sind demnach die Nationalparks Desierto Florido, Llanos de Cháyes und Pan de Azúcar. Dort verwandelt sich die ansonsten karge Landschaft zeitweise in ein Blütenmeer.
Was steckt hinter El Niño?
El Niño ist ein Klimaphänomen, das Auswirkungen auf das Wetter rund um den Globus hat. Nach Angaben der Weltwetterorganisation (WMO) sind unter anderem schwächere Passatwinde über dem tropischen Pazifik dafür verantwortlich. Dadurch gelangt wärmeres Wasser samt Wolken an die normalerweise trockene Küste Südamerikas. Die Folge können höhere Niederschlagsmengen sein, die allerdings auch Überschwemmungen verursachen können.
El-Niño-Ereignisse dauern üblicherweise neun bis zwölf Monate. Ihren Höhepunkt erreichen sie meist zwischen November und Februar und treten etwa alle zwei bis sieben Jahre auf.
Der Name „El Niño“ bedeutet auf Spanisch „das Christkind“. Peruanische Fischer bezeichneten das Phänomen so, weil sie den Anstieg der Meerestemperaturen häufig rund um die Weihnachtszeit beobachteten. Für dieses Jahr hat die Weltwetterorganisation einen sehr starken El Niño prognostiziert.
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