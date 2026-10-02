Blumenmeer statt Sand: Wüste blüht plötzlich auf

Was steckt hinter El Niño?

El Niño ist ein Klimaphänomen, das Auswirkungen auf das Wetter rund um den Globus hat. Nach Angaben der Weltwetterorganisation (WMO) sind unter anderem schwächere Passatwinde über dem tropischen Pazifik dafür verantwortlich. Dadurch gelangt wärmeres Wasser samt Wolken an die normalerweise trockene Küste Südamerikas. Die Folge können höhere Niederschlagsmengen sein, die allerdings auch Überschwemmungen verursachen können.