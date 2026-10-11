Raketenangriff auf Flughafen: Zwölf Todesopfer

Saudi-Arabien führt seit 2015 eine Militärkoalition an, die die international anerkannte Regierung des Jemen im Kampf gegen die Houthi unterstützt. Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz kontrolliert seit Jahren weite Teile des Jemen.

Nach Beginn des Iran-Kriegs, den die USA und Israel Ende Februar begonnen hatten, war auch der Konflikt im Jemen wieder eskaliert.