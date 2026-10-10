What do you think of that, PROFESSOR Ambros?

The Ambros family is happily enjoying breakfast at the “Arcotel Wimberger” on Neubaugürtel: “Wolferl,” his wife Uta, and her son Leopold. “This has been my city apartment ever since I stopped living in Vienna,” mutters Ambros, a Tyrolean by choice. It’s the morning after his meeting with the Federal President. Uta woke up her “Schätzle” early this morning with the words, “All right, time to get up, Professor!” Time and again, hotel guests ask if they can take a selfie with the Austropop legend. His cell phone is buzzing. “Look how many people are sending congratulations!” he says to “Krone” photographer Kristian Bissuti, who also gets to boast this title. “And there are more and more of them.”

“Krone”: Professor Ambros, how does that sound to you?