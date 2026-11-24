Weil die Konditorei Schmidt in Steyr öffentlich einen Nachfolger sucht, sorgten Gerüchte über ein baldiges Aus für Aufregung. Doch Chefin Gerda Schmidt stellt klar: Zugesperrt wird nicht. Zumindest vorerst nicht.
Fast ein Jahrhundert Geschichte steckt in den Mauern der Konditorei Schmidt am Steyrer Stadtplatz. Seit 96 Jahren wird hier gebacken, serviert und genascht – mittlerweile bereits in dritter Generation. Doch weil Familie Schmidt öffentlich nach einem Nachfolger sucht, machten rasch Gerüchte die Runde, das beliebte Café würde schon bald seine Türen schließen. „Das ist wie bei der stillen Post. Wir haben gepostet, dass wir einen Nachfolger suchen und dann hieß es gleich, wir sperren mit Jahresende zu“, erzählt Chefin Gerda Schmidt. Davon könne jedoch keine Rede sein. „Wir wollen bis 2030 aufhören. Stress haben wir keinen.“
„Einen Kebab-Stand möchte ich dort nicht“
Für die Zeit danach wird ein Nachfolger gesucht, denn die beiden Söhne stehen nicht zur Verfügung. Gerade deshalb hofft die Familie auf jemanden, der die Leidenschaft für das Konditorhandwerk teilt. „Es wäre schade, wenn alles vorbei wäre.“ Besonders freuen würde sie sich über einen Käufer oder Pächter aus der Branche. „Ein Café oder eine Konditorei wären toll. Einen Kebab-Stand wünsche ich mir dort nicht“, so Gerda Schmidt. Denn der „Frosch“, die kleine grüne Mehlspeise mit Sandmasse, Kirschbuttercreme und grünem Fondant, soll im besten Fall erhalten bleiben.
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