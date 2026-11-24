„Einen Kebab-Stand möchte ich dort nicht“

Für die Zeit danach wird ein Nachfolger gesucht, denn die beiden Söhne stehen nicht zur Verfügung. Gerade deshalb hofft die Familie auf jemanden, der die Leidenschaft für das Konditorhandwerk teilt. „Es wäre schade, wenn alles vorbei wäre.“ Besonders freuen würde sie sich über einen Käufer oder Pächter aus der Branche. „Ein Café oder eine Konditorei wären toll. Einen Kebab-Stand wünsche ich mir dort nicht“, so Gerda Schmidt. Denn der „Frosch“, die kleine grüne Mehlspeise mit Sandmasse, Kirschbuttercreme und grünem Fondant, soll im besten Fall erhalten bleiben.