Das Publikum entscheidet viel mit

Moderator und Schiedsrichter ist „Mr. Dynamo“ Andreas Wolf, brutal neutral! Für die Musik sorgt wieder David „Pianoman“ Wagner. Natürlich ist auch hier alles improvisiert. Und das Publikum darf ordentlich mitmachen. Über die Punktevergabe nach den spontanen Szenen und Gag-Duellen entscheidet die Lautstärke des Applauses, die über ein geeichtes Applausometer gemessen wird und es gibt Überraschungen.

Wer im Linzer Posthof dabei sein möchte, dem sei das Meisterschafts-Abo ans Herz gelegt. Auch heuer gibt es alle vier Abende gemeinsam im Paket oder alternativ als Einzeltickets.