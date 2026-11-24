Vier Abende, acht Teams, ein Titel: Im Linzer Posthof steigen Anfang Dezember wieder die Österreichischen Theatersport-Meisterschaften. Das Publikum erlebt verbissen-freundschaftliche Kämpfe und brutal zärtliche Duelle. Am Ende geht es um den Meistertitel.
Die Österreichischen Theatersport-Meisterschaften feiern von 2. bis 5. Dezember 2026 im Linzer Posthof ihr rundes 25-jähriges Jubiläum.
Wieder treffen die besten Impro-Profis des Landes aufeinander. Beim traditionellen Improtheater-Turnier treten acht Ensembles im K.-o.-System gegeneinander an.
Alles ist möglich, nichts vorhersehbar
Immer zwei Teams duellieren sich in spontanen Szenen, Spielen und Herausforderungen. Die Vorgaben kommen oft direkt aus dem Publikum. Gespielt wird ohne Drehbuch und ohne Netz. Schlagfertige Wortgefechte, urkomische Szenen, spontane Musikeinlagen und packende Duelle entscheiden über Sieg oder Niederlage.
Die Titelverteidiger
Die Wiener Supergroup „Die Dritten“ tritt als Titelverteidiger an, doch die Konkurrenz lauert bereits. Die Auslosung hat folgende Aufstellung ergeben: Mittwoch, 2. Dezember, Viertelfinale 1 und 2 mit „Theater im Bahnhof“ vs. „Die Gaudiatoren“ sowie die „English Lovers“ vs. „Die Dritten“.
Am Donnerstag, 3. Dezember, Viertelfinale 3 und 4 mit „Barfuß im Kopf“ vs. „Chili“ sowie „Spielfunk“ vs. „Salon Spontan“.
Das Publikum entscheidet viel mit
Moderator und Schiedsrichter ist „Mr. Dynamo“ Andreas Wolf, brutal neutral! Für die Musik sorgt wieder David „Pianoman“ Wagner. Natürlich ist auch hier alles improvisiert. Und das Publikum darf ordentlich mitmachen. Über die Punktevergabe nach den spontanen Szenen und Gag-Duellen entscheidet die Lautstärke des Applauses, die über ein geeichtes Applausometer gemessen wird und es gibt Überraschungen.
Wer im Linzer Posthof dabei sein möchte, dem sei das Meisterschafts-Abo ans Herz gelegt. Auch heuer gibt es alle vier Abende gemeinsam im Paket oder alternativ als Einzeltickets.
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