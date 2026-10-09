Haller Mauern erzählen vom großen Beben 1670

Die Erde im Großraum Innsbruck kommt nicht zur Ruhe. Die nächsten bangen Momente erlebten viele gestern beim Frühstück. Um 6.46 Uhr ereignete sich bei Sistrans ein erneutes Beben mit der Magnitude 3,1. „Es war der bereits 28. spürbare Erdstoß in Tirol im Jahr 2026“, erklärt Maria Papí Isaba, Leiterin des Erdbebendienstes von GeoSphere Austria.