„Plateau erreicht“: Teenager outen sich seltener

Während die LGBTQ+-Quoten bei älteren Generationen und jungen Erwachsenen über längere Zeit kontinuierlich gewachsen waren, zeigt sich bei der jüngsten Kohorte erstmals eine entgegengesetzte Bewegung (ein von manchen Forschern als „free fall“ bezeichneter Knick nach oben beziehungsweise unten je nach Perspektive).