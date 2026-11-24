Nach dem ersten winterlichen Vorgeschmack zum Wochenstart zeigt sich das Wetter am Dienstag zunächst von seiner freundlichen Seite. Vielerorts dürfen wir uns zuerst noch einmal über reichlich Sonnenschein freuen. Am Mittwoch zieht dann ein Italientief auf und bringt vor allem dem Süden Niederschläge.
Nachdem am Montag sogar in Wien schon die ersten Schneeflocken vom Himmel getanzt waren, sorgt ein Zwischenhoch am Dienstag österreichweit für überwiegend sonnige Verhältnisse. Zwar halten sich im Bergland, vor allem entlang der Alpennordseite, in den Morgenstunden noch einige Restwolken. Doch diese ziehen sich nach und nach zurück und machen Platz für die Sonne.
Die darf sich vielerorts bis in die Abendstunden zeigen. Nur im Westen und Südwesten kündigt sich bereits eine Wetteränderung an: Dort nähern sich schon Wolken eines Italientiefs. Regenschirm und Winterjacke können aber vorerst noch warten – es bleibt trocken.
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Auch der Wind hält sich meist zurück. Lediglich im Nordosten weht er anfangs noch mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest, später beruhigt sich die Lage. Die Temperaturen starten allerdings winterlich: In der Früh liegen sie zwischen frostigen minus neun und plus einem Grad. Tagsüber klettern die Werte auf null bis sechs Grad.
Am Mittwoch kommt Italientief
Mit dem sonnigen Wetter ist es allerdings schon bald wieder vorbei. Am Mittwoch macht sich ein Italientief bemerkbar und schickt bereits in den frühen Morgenstunden zahlreiche Wolken ins Land. Besonders im Süden verdichtet sich die Wolkendecke rasch. Rund um die Mittagszeit setzt dort allmählich Niederschlag ein. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1400 Metern Seehöhe.
Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen minus zehn und plus einem Grad, am Nachmittag werden minus ein bis plus sieben Grad erreicht.
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