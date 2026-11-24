Am Mittwoch kommt Italientief

Mit dem sonnigen Wetter ist es allerdings schon bald wieder vorbei. Am Mittwoch macht sich ein Italientief bemerkbar und schickt bereits in den frühen Morgenstunden zahlreiche Wolken ins Land. Besonders im Süden verdichtet sich die Wolkendecke rasch. Rund um die Mittagszeit setzt dort allmählich Niederschlag ein. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1400 Metern Seehöhe.

Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen minus zehn und plus einem Grad, am Nachmittag werden minus ein bis plus sieben Grad erreicht.