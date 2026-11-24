Riesenwirbel an den Tourismusschulen in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel): Per SMS hatte ein 15-jähriger Schüler für Freitag, 13. November, einen Amoklauf angekündigt. Er wurde suspendiert und angezeigt, die Behörden sehen keine von ihm ausgehende Gefahr.
Mit nicht weniger als einem Blutbad drohte der 15-Jährige aus einer ersten Klasse der Tourismusschulen am Wilden Kaiser in St. Johann in Tirol. Er hatte sich – offenbar bewusst – den vermeintlichen Unglückstag Freitag, den 13. für einen Amoklauf an seiner Schule ausgesucht. Zumindest kündigte er dies laut „Krone“-Informationen in einer SMS an einen Freund an. Der informierte freilich die Polizei.
Vorfall heruntergespielt
Der Direktor der Tourismusschulen am Wilden Kaiser bemühte sich, den Zwischenfall herabzuspielen, ebenso wie die Landesbildungsdirektion. In einer Mail vom 13. November informierte er die Eltern und Erziehungsberechtigten, dass es „eine Drohung vonseiten eines Schülers gab“. Darüber sei die Polizei informiert worden, die die Ermittlungen aufgenommen habe.
Weiters sei in enger Abstimmung mit der Polizei alles unternommen worden, „um ein allfälliges Restrisiko auszuschließen und um sicherzustellen, dass die Sicherheit der Schüler sowie aller in der Schule tätigen Personen gewährleistet ist“.
Schulschließung nicht für notwendig erachtet
Laut Landesbildungsdirektion ist, was eine mögliche konkrete Gefahr anlangt, in solchen Fällen die Einschätzung der Polizei nach entsprechenden Ermittlungen entscheidend. Die Schließung der Schule wurde nicht als notwendig erachtet.
Nicht der erste Vorfall
Den Schüler selbst hat die Landesbildungsdirektion auf Antrag der Schule vorübergehend für 14 Tage suspendiert. Die Suspendierung hätte ursprünglich bis 27. November gedauert. Laut Bildungsdirektion wird die endgültige Dauer der Suspendierung derzeit geprüft. Und: Es habe sich nicht um den ersten disziplinären Vorfall mit dem Schüler gehandelt.
Es haben auch Durchsuchungen in verschiedenen Bereichen des Schülers stattgefunden, nirgendwo wurden aber irgendwelche Waffen gefunden.
Stefan Eder, Sprecher Tiroler Polizei
Bild: Christof Birbaumer
„Keine konkrete Gefährdung“, aber zweite Drohungs-SMS
Der Direktor betonte in der Mail weiters, „dass eine konkrete und unmittelbare Gefährdung nach dem bisherigen Ermittlungsstand nicht festgestellt werden konnte“. Der Unterricht wurde daher am darauffolgenden Montag fortgesetzt.
Laut „Krone“-Informationen soll es noch eine weitere SMS des 15-Jährigen geben. Darin habe er angekündigt, einen Lehrer zu erschießen.
Anzeige auf freiem Fuß
Stefan Eder, Pressesprecher der Tiroler Polizei, bestätigte gegenüber der „Krone“, dass es eine gefährliche Drohung eines mündigen Schülers gegeben habe. „Es haben auch Durchsuchungen in verschiedenen Bereichen des Schülers stattgefunden, nirgendwo wurden aber irgendwelche Waffen gefunden“, so Eder weiter. Gegen den Burschen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen laufen freilich noch.
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