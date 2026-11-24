Mit nicht weniger als einem Blutbad drohte der 15-Jährige aus einer ersten Klasse der Tourismusschulen am Wilden Kaiser in St. Johann in Tirol. Er hatte sich – offenbar bewusst – den vermeintlichen Unglückstag Freitag, den 13. für einen Amoklauf an seiner Schule ausgesucht. Zumindest kündigte er dies laut „Krone“-Informationen in einer SMS an einen Freund an. Der informierte freilich die Polizei.