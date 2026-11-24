Das Weihnachtsgeschäft läuft an, doch für Kärntens Christbaumbauern beginnt der Kampf schon im Sommer: Hitze und Trockenheit lassen bis zu 50 Prozent der jungen Setzlinge verdursten. Bewässerung wird immer wichtiger. Die „Krone“ hörte sich um.
Die ersten Christbäume kann man bereits kaufen. Jährlich werden allein in der Kärntner Landeshauptstadt rund 40.000 Bäume verkauft. Kärntenweit stellen rund 15.000 Haushalte einen Christbaum auf. Doch längst nicht alle stammen aus heimischer Produktion: Laut Landwirtschaftskammer kommen rund zwei Drittel der verkauften Bäume – etwa 100.000 Stück – aus anderen Bundesländern oder dem Ausland.
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