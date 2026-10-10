Po-Grapscher! Elsa zuckt im Forsthaus völlig aus

Kaum sind die Promis im Forsthaus eingezogen, gibt‘s auch schon den ersten Wickel: Denn ein Grapscher auf den Po lässt Elsa auszucken!
Phillip Leis macht seinem Ruf als Partytiger im „Forsthaus Rampensau“ alle Ehre. Fleißig kippt der Reality-TV erprobte Sonnyboy ein Bier nach dem anderen – und hat, so scheint‘s, recht schnell die Kontrolle über seine Zunge und seinen restlichen Körper verloren.
Und so kommt es, wie es kommen muss – nämlich zum ersten handfesten Forsthaus-Eklat! „Du bist bummzu, für dich gehört Alkoholverbot“, sagt Elsa noch. Doch Phillip versteht die Aufregung nicht. „Chill, Oida!“, sagt er zu Elsa – und holt zu einem Klaps auf den Po aus.
„Das ist gerade übergriffig“
Die Rechnung hat Phillip allerdings ohne Elsa gemacht, die sofort fuchsteufelswild wird. „Fass mich nie wieder so an!“, weist sie den „Match in Paradise“-Kandidaten streng zurecht.
Der entschuldigt sich zwar umgehend – doch zu spät. Elsas Stimmung ist längst im Keller. „Fass mich nie wieder so an, sonst hast du ein fettes Problem mit mir“, schimpft sie weiter. „Das ist gerade übergriffig!“
Elsa setzt Grenzen, Phillip ist sich keiner Schuld bewusst
Im Interview mit Team-Partnerin Beverly führt Elsa aus, was sie so in Rage gebracht hat. „Nur weil ich nett zu dir bin, heißt das noch lange nicht, dass du mich anfassen darfst ...“
Dass Phillip ihr seitlich auf den Po gegriffen habe, „ist schon zu viel für mich“, setzt Elsa klare Grenzen. Immerhin sei sie vergeben und Phillip nicht ihr Freund.
Und Phillip? Der scheint sich keiner Schuld bewusst zu sein. „Hey, chill deine Eier, Alter“, raunzt er im Einzelinterview. „Wir sind am ersten Tag da, wir haben Spaß, wir trinken ein bissl. Das war für mich null-komma-null touchy oder irgendwas ...“
„Du kannst ihr nicht am Arsch greifen ...“
Und auch im Forsthaus heizt sich die Stimmung immer weiter auf. Denn obwohl Elsa Phillip mehrfach sagt, er soll sie in Ruhe lassen, will der die Situation ausdiskutieren.
Kumpel Rafael muss eingreifen. „Du kannst ihr nicht am Arsch greifen“, weist er seinen Teampartner zurecht.
Immerhin: Ein wenig Einsicht sickert dann doch bei Phillip durch. „Ich glaube, kein Mensch würde so überreagieren wie die Elsa jetzt, aber wenn sie das so nahe nimmt (sic!) und für sie das so intim war, I‘m sorry, tut mir leid für dich, Elsa, war nicht meine Absicht, wollte nur cool sein mit dir“, erklärt er schließlich.
Nur um nachzusetzen: „Aber ich weiß nicht, ob das nur Schauspiel ist, oder ob sie das so getroffen hat ...“
Fliegt Phillip aus dem Forsthaus?
Und Elsa? Die schmiedet längst ihren eigenen Plan. „Das ist ein Nominierungs-Grund“, stellt sie im Gespräch mit Beverly und Philisha klar.
Ob zwischen Phillip und Elsa das letzte Wörtchen schon gesprochen ist? Man darf gespannt sein! „Forsthaus Rampensau“ gibt es jetzt jeden Freitag ab 20:15 Uhr auf JOYN und ATV zu sehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.