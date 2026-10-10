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Streit mit Phillip

Po-Grapscher! Elsa zuckt im Forsthaus völlig aus

Stars & Society
10.10.2026 06:00
Zwischen Phillip und Elsa fliegen schon in Folge eins von „Forsthaus Rampensau“ die Fetzen.
Zwischen Phillip und Elsa fliegen schon in Folge eins von „Forsthaus Rampensau“ die Fetzen.(Bild: Screenshot ATV)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Kaum sind die Promis im Forsthaus eingezogen, gibt‘s auch schon den ersten Wickel: Denn ein Grapscher auf den Po lässt Elsa auszucken!

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Phillip Leis macht seinem Ruf als Partytiger im „Forsthaus Rampensau“ alle Ehre. Fleißig kippt der Reality-TV erprobte Sonnyboy ein Bier nach dem anderen – und hat, so scheint‘s, recht schnell die Kontrolle über seine Zunge und seinen restlichen Körper verloren.

Und so kommt es, wie es kommen muss – nämlich zum ersten handfesten Forsthaus-Eklat! „Du bist bummzu, für dich gehört Alkoholverbot“, sagt Elsa noch. Doch Phillip versteht die Aufregung nicht. „Chill, Oida!“, sagt er zu Elsa – und holt zu einem Klaps auf den Po aus.

„Das ist gerade übergriffig“
Die Rechnung hat Phillip allerdings ohne Elsa gemacht, die sofort fuchsteufelswild wird. „Fass mich nie wieder so an!“, weist sie den „Match in Paradise“-Kandidaten streng zurecht. 

Wenn Blicke töten könnten: Elsa findet Phillips Po-Grapscher gar nicht zum Lachen.
Wenn Blicke töten könnten: Elsa findet Phillips Po-Grapscher gar nicht zum Lachen.(Bild: Screenshot ATV)

Der entschuldigt sich zwar umgehend – doch zu spät. Elsas Stimmung ist längst im Keller. „Fass mich nie wieder so an, sonst hast du ein fettes Problem mit mir“, schimpft sie weiter. „Das ist gerade übergriffig!“

Elsa setzt Grenzen, Phillip ist sich keiner Schuld bewusst
Im Interview mit Team-Partnerin Beverly führt Elsa aus, was sie so in Rage gebracht hat. „Nur weil ich nett zu dir bin, heißt das noch lange nicht, dass du mich anfassen darfst ...“

Dass Phillip ihr seitlich auf den Po gegriffen habe, „ist schon zu viel für mich“, setzt Elsa klare Grenzen. Immerhin sei sie vergeben und Phillip nicht ihr Freund.

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Und Phillip? Der scheint sich keiner Schuld bewusst zu sein. „Hey, chill deine Eier, Alter“, raunzt er im Einzelinterview. „Wir sind am ersten Tag da, wir haben Spaß, wir trinken ein bissl. Das war für mich null-komma-null touchy oder irgendwas ...“

„Du kannst ihr nicht am Arsch greifen ...“
Und auch im Forsthaus heizt sich die Stimmung immer weiter auf. Denn obwohl Elsa Phillip mehrfach sagt, er soll sie in Ruhe lassen, will der die Situation ausdiskutieren.

Kumpel Rafael muss eingreifen. „Du kannst ihr nicht am Arsch greifen“, weist er seinen Teampartner zurecht. 

Rafael findet: „Du kannst ihr nicht am Arsch greifen.“ Phillip erklärt, wo seine Hand wirklich ...
Rafael findet: „Du kannst ihr nicht am Arsch greifen.“ Phillip erklärt, wo seine Hand wirklich gelandet ist ...(Bild: Screenshot ATV)

Immerhin: Ein wenig Einsicht sickert dann doch bei Phillip durch. „Ich glaube, kein Mensch würde so überreagieren wie die Elsa jetzt, aber wenn sie das so nahe nimmt (sic!) und für sie das so intim war, I‘m sorry, tut mir leid für dich, Elsa, war nicht meine Absicht, wollte nur cool sein mit dir“, erklärt er schließlich.

Nur um nachzusetzen: „Aber ich weiß nicht, ob das nur Schauspiel ist, oder ob sie das so getroffen hat ...“

Fliegt Phillip aus dem Forsthaus?
Und Elsa? Die schmiedet längst ihren eigenen Plan. „Das ist ein Nominierungs-Grund“, stellt sie im Gespräch mit Beverly und Philisha klar.

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Ob zwischen Phillip und Elsa das letzte Wörtchen schon gesprochen ist? Man darf gespannt sein! „Forsthaus Rampensau“ gibt es jetzt jeden Freitag ab 20:15 Uhr auf JOYN und ATV zu sehen.

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