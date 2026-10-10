Po-Grapscher! Elsa zuckt im Forsthaus völlig aus

Immerhin: Ein wenig Einsicht sickert dann doch bei Phillip durch. „Ich glaube, kein Mensch würde so überreagieren wie die Elsa jetzt, aber wenn sie das so nahe nimmt (sic!) und für sie das so intim war, I‘m sorry, tut mir leid für dich, Elsa, war nicht meine Absicht, wollte nur cool sein mit dir“, erklärt er schließlich.