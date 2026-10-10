Panik im Wald: Übersteht sie die Nacht allein?

Was als Survival-Abenteuer beginnt, wird für Reporterin Aurora Bajgora zur echten Zerreißprobe. Zwölf Stunden allein im Wald, gerade einmal zehn Grad und kein Zelt, das Schutz bietet. Und als die Dunkelheit hereinbricht, nimmt die Nacht eine unerwartete Wendung und Aurora muss sich einer Herausforderung stellen, mit der sie so nicht gerechnet hat. Die große Frage: Wird sie es bis zum Morgengrauen durchhalten?