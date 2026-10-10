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Reporterin am Limit

Panik im Wald: Übersteht sie die Nacht allein?

Leben
10.10.2026 09:00
Porträt von Aurora Bajgora
Porträt von Clemens Pichler
Von Aurora Bajgora und Clemens Pichler

Was als Survival-Abenteuer beginnt, wird für Reporterin Aurora Bajgora zur echten Zerreißprobe. Zwölf Stunden allein im Wald, gerade einmal zehn Grad und kein Zelt, das Schutz bietet. Und als die Dunkelheit hereinbricht, nimmt die Nacht eine unerwartete Wendung und Aurora muss sich einer Herausforderung stellen, mit der sie so nicht gerechnet hat. Die große Frage: Wird sie es bis zum Morgengrauen durchhalten?

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Schon seit Kindertagen hat Reporterin Aurora Bajgora Angst im dunklen Wald. Beste Voraussetzungen also für die nächste Folge von „Reporterin am Limit“! Damit sie nicht völlig unvorbereitet in die Nacht startet, holt sie sich vorab Unterstützung von Jan Dostal, Survival-Trainer bei der Wildnisschule Waldkraft.

Von links: Clemens Pichler (Kamera), Aurora Bajgora (Reporterin) und Jan Dostal ...
Von links: Clemens Pichler (Kamera), Aurora Bajgora (Reporterin) und Jan Dostal (Survivaltrainer)(Bild: Jan Dostal)
Diese Augen sagen alles: Für Aurora wird die Nacht im Wald zum Kampf gegen die Angst.
Diese Augen sagen alles: Für Aurora wird die Nacht im Wald zum Kampf gegen die Angst.(Bild: krone.tv )

Bei Tageslicht zeigt er ihr, welche Survival- und Bushcraft-Techniken im Ernstfall hilfreich sind. Doch die Tipps können nur bedingt auf das vorbereiten, was kommt: Sobald die Dunkelheit hereinbricht, ist Aurora auf sich allein gestellt. Jan wird die Nacht nicht mit ihr verbringen. Und hier beginnt das Abenteuer. Das Video ist auf jeden Fall sehenswert!

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