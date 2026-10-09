„Forsthaus Rampensau“: Bauer fürchtet die Psychos

Beverly gleich heiß umschwärmt

Da wäre der Social-Media-Komiker „Butti“ mit Unterhose auf dem Kopf oder auch Youtube-Held „Krappi“, der einst in „Match in Paradise“ nach der großen Liebe gesucht hat und nun schon mal ein Auge auf Beverly geworfen hat. Diese ist praktisch „Forsthaus“-Veteranin, hat sie doch schon bei der Deutschland-Ausgabe umsonst ihr Bestes gegeben. Sie wird aber auch von Rafael umworben, der mit Phillip (ebenfalls „Match in Paradise“) angereist ist.