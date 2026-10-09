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Und Lugner mag nicht!

„Forsthaus Rampensau“: Bauer fürchtet die Psychos

Stars & Society
09.10.2026 08:49
Sexy Jungernbauernkalender-Model Peter zieht mit Freundin Alina ins „Forsthaus Rampensau“. Er ...
Sexy Jungernbauernkalender-Model Peter zieht mit Freundin Alina ins „Forsthaus Rampensau“. Er fürchtet dort vor allen „die Psychos“.(Bild: Krone-Collage/ATV/Bernhard Eder, Jungbauernkalender/Katharina Jessner)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wenn der Alkohol fließt, die Tränen kullern und die ersten Allianzen geschmiedet werden, ist das Chaos vorprogrammiert. Am Freitag startet „Forsthaus Rampensau“ in die fünfte Staffel. Peter, gerade nackt im Jungbauernkalender 2027 käuflich zu erwerben, hat Angst vor den anderen Bewohnern. Er fürchtet, dass lauter „Psychos“ kommen. Lugner-Witwe Simone verweigert unterdessen Körperkontakt. 

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Die Reality-TV-Show startet am Freitag um 20.15 Uhr auf ATV und der Streamingplattform Joyn in ihre 5. Staffel. Mit dabei sind wieder zahlreiche „formaterprobte“ Sternchen – die Dichte an früheren „Match in Paradise“-Teilnehmern ist heuer besonders hoch – und Simone Lugner.

Lugner fühlt sich sichtlich unwohl
Lugner reist mit Zirkusdirektor Alexander an und verschreckt die anderen sogleich damit, dass sie lieber die Hand zur Begrüßung reicht, als sich in Bussi-Bussi zu üben. Sie braucht eben etwas, um mit Fremden warm zu werden.

Simone Lugner reist mit Zirkusdirektor Alexander an und verschreckt die anderen sogleich damit, ...
Simone Lugner reist mit Zirkusdirektor Alexander an und verschreckt die anderen sogleich damit, dass sie lieber die Hand zur Begrüßung reicht, als sich in Bussi-Bussi zu üben.(Bild: ATV)

Das könnte sich dieses Mal aber ziehen, sticht sie doch deutlich aus dem bunten Haufen voller Influencer, Reality-TV-Kennern und Partytigern heraus. „Von wo bist du?“ ist hier nicht als Frage nach dem Wohnort zu verstehen, sondern nach dem Format, mit dem man es in gewissen Kreisen zu Bekanntheit gebracht hat.

Richard Lugners Witwe Simone Lugner wirkt nicht so angetan in der ersten Folge von „Forsthaus ...
Richard Lugners Witwe Simone Lugner wirkt nicht so angetan in der ersten Folge von „Forsthaus Rampensaus“.(Bild: ATV)

Beverly gleich heiß umschwärmt
Da wäre der Social-Media-Komiker „Butti“ mit Unterhose auf dem Kopf oder auch Youtube-Held „Krappi“, der einst in „Match in Paradise“ nach der großen Liebe gesucht hat und nun schon mal ein Auge auf Beverly geworfen hat. Diese ist praktisch „Forsthaus“-Veteranin, hat sie doch schon bei der Deutschland-Ausgabe umsonst ihr Bestes gegeben. Sie wird aber auch von Rafael umworben, der mit Phillip (ebenfalls „Match in Paradise“) angereist ist.

„Forsthaus Rampensau“ 2026: Neue und geübte Realitystars treffen auf der Kärntner Alm ...
„Forsthaus Rampensau“ 2026: Neue und geübte Realitystars treffen auf der Kärntner Alm aufeinander.(Bild: © ProsiebenSat1Puls4)

Letzterer arbeitet hartnäckig daran, den schier unerschöpflichen Alkoholvorrat zu dezimieren, was einzelne Mitbewerberinnen über ein Alkoholverbot für ihn nachdenken lässt. Pensionist Norbert („Mein Gemeindebau“) und seine Flamme Susi gehen es dagegen etwas gemächlicher an.

Stimmung beim Einzug der Bewohner ins „Forsthaus Rampensau“
Stimmung beim Einzug der Bewohner ins „Forsthaus Rampensau“(Bild: ATV)

Immerhin sind sie „alt, aber noch nicht tot“. Was treibt man so im Forsthaus? „Warten, dass die Zeit vergeht“, weiß Norbert.

Beverly (l.) mit Freundin Elsa (r.) wird im „Forsthaus Rampensau“ gleich heftig angeflirtet.
Beverly (l.) mit Freundin Elsa (r.) wird im „Forsthaus Rampensau“ gleich heftig angeflirtet.(Bild: ATV / Bernhard Eder)

Stripfreudiger Peter ist voreingenommen
Die Dragqueens Philisha Conditioner und Shira bringen den Glamour-Faktor mit, während der stripfreudige Peter („Bauer sucht Frau“) mit Alisa anreist und hofft, dass „nicht nur Psychos“ anzutreffen sind.

Der Jungbauer ziert derzeit, genau wie Freundin Elisa ein sexy Kalenderblatt im Adamskostüm im legendären österreichischen Jungbauernkalender. 

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Nicht alleine aufs Klo gehen!
Sind alle erst mal eingetroffen, geht es an die Bettenverteilung, das Schmieden von Allianzen, Lästern und auch ans Verlesen der Regeln. Das WC darf bitteschön nur alleine aufgesucht werden. Die ersten Tränen fließen und auch für Bodyshaming ist beim „Niveau-Limbo“ gesorgt.

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Titel „Rampensau“ und 20.000 Euro Preisgeld
Ist die erste Nacht überstanden, wartet in Folge zwei die erste Challenge im Kampf um 20.000 Euro Preisgeld und den zweifelhaften Titel „Rampensau 2026“. Dabei ist für neue Spiele, aber auch Klassiker aus früheren Staffeln – Stichwörter: Elektrozaun und Ekelessen – gesorgt.

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