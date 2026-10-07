„Krone“ live dabei: Ein Tag lang Rampensau sein

Vor der fast 300 Jahre alten Behausung herrscht im Frühling reges Treiben. Aus jeder Staffel lernt man dazu, wie die Verantwortlichen sagen. So werden etwa die Verstrebungen in den Stockbetten versetzt, weil Kandidaten bei der letzten Staffel Ecken fanden, wo die Kamera nicht hinkam. Das darf nicht sein bei 32 Kameras, die die Kandidatenpaare rund um die Uhr in allen möglichen und unmöglichen Situationen filmen. Heute haben wir die Chance, selbst Rampensau zu sein!