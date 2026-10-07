Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Live im Forsthaus

„Krone“ live dabei: Ein Tag lang Rampensau sein

Unterhaltung
07.10.2026 05:00
Das Content-Creator-Duo Krappi und Vanessa freut sich auf den Staffelstart der neuen Runde des ...
Das Content-Creator-Duo Krappi und Vanessa freut sich auf den Staffelstart der neuen Runde des „Forsthaus Rampensau“.(Bild: Krone KREATIV/ATV/Bernhard Eder)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Die „Krone“ durfte die kultige Almhütte von „Forsthaus Rampensau“ (Staffelstart auf ATV am 9. Oktober, 20.15 Uhr) im Lavanttal vorab besuchen und hinter die Kulissen der beliebten Reality-Show blicken. Jetzt wissen wir, wie die Kandidaten dort wirklich wohnen und worauf es in der Hütte ankommt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Einst war es eines der am besten gehüteten Geheimnisse des Landes, mittlerweile kann man das originale Forsthaus Rampensau über Umwege auch auf Google Maps finden. Dort, im Kärntner Lavanttal, wo ab Freitag bei B- bis F-Promis wieder flotte Sprüche und alle Hemmungen fallen werden, waren eine Handvoll Journalisten vorab auf Besuch.

Wer wollte, konnte bei der Hüttenbeschau gleich direkt in den Spiele-Gatsch hüpfen. Der ...
Wer wollte, konnte bei der Hüttenbeschau gleich direkt in den Spiele-Gatsch hüpfen. Der Influencer-Kollege ließ sich nicht zweimal bitten.(Bild: ATV/Harald Weinkum)

Vor der fast 300 Jahre alten Behausung herrscht im Frühling reges Treiben. Aus jeder Staffel lernt man dazu, wie die Verantwortlichen sagen. So werden etwa die Verstrebungen in den Stockbetten versetzt, weil Kandidaten bei der letzten Staffel Ecken fanden, wo die Kamera nicht hinkam. Das darf nicht sein bei 32 Kameras, die die Kandidatenpaare rund um die Uhr in allen möglichen und unmöglichen Situationen filmen. Heute haben wir die Chance, selbst Rampensau zu sein!

Von außen spechteln: „Krone“-Redakteur Fröwein nimmt die Kulthütte das erste Mal in Augenschein.
Von außen spechteln: „Krone“-Redakteur Fröwein nimmt die Kulthütte das erste Mal in Augenschein.(Bild: Harald Weinkum)

Unter uns Fans wird schnell diskutiert, welches Bett noch jungfräulich ist, in welcher Staffel der Whirlpool am intensivsten genutzt wurde oder warum das Feldbett am Gang vielleicht gar nicht die schlechteste Wahl ist. Sendungsverantwortliche geben Insights: Der Alkohol darf nie ausgehen, denn mit lockerer Zunge streitet es sich am besten. Kartenspiele und Co. sind nicht erlaubt – man will ja, dass die Bewohner untereinander interagieren. Handys: verboten. Uhren: verboten.

Im legendären Kücheneck wurden schon so manche Sträuße zwischen den Kandidaten ausgefochten.
Im legendären Kücheneck wurden schon so manche Sträuße zwischen den Kandidaten ausgefochten.(Bild: Harald Weinkum)

Die Produktion entscheidet, wann es Musik gibt und wann das Licht ausgeht. In einer kleinen Hütte hinter dem Haupthaus dürfen sich die Kandidaten bei Interviews auskotzen, während der Hüttenbesitzer dem Produktionsteam draußen auf der Wiese hilft, Gülle und Heu für die verschiedenen Spiele vorzubereiten.

Ein Tag im „Forsthaus Rampensau“. Der „Krone“ wurde dieser Wunsch im Frühling erfüllt.
Ein Tag im „Forsthaus Rampensau“. Der „Krone“ wurde dieser Wunsch im Frühling erfüllt.(Bild: Harald Weinkum)

„Das Team ist eingespielt und seit Jahren quasi unverändert“, erzählt Oliver Svec, der Verantwortliche für das Entertainment-Portfolio von ATV und Puls4, „hier treffen Leute aus unterschiedlichen Welten aufeinander.“

Lesen Sie auch:
Bald geht‘s wieder los! Wer zieht heuer ins „Forsthaus Rampensau“? Wir haben vorm Start der ...
„Forsthaus Rampensau“
Sie ziehen auf Alm: Alle Kandidaten im Überblick
28.09.2026
Lukas ging auf Knie
Antrag von Forsthaus-Star – ihre Reaktion schockt!
06.10.2026
Zwischen Zoff & Party
Forsthaus-Premiere: „Sie hat niemanden begrüßt!“
06.10.2026

Der Cast ist am Ende eben doch das Wichtigste. Es muss „poschen“, damit es passt. Wenn Svec sich jemanden wünschen könnte: „Michael Niavarani. Aber das ist unrealistisch.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Unterhaltung
07.10.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Influencerin Lisa Mantler ist Mama einer Tochter geworden.
„Plötzlich zu viert“
Influencerin Lisa Mantler (24) ist Mama geworden
In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
466.409 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
199.542 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
144.309 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
1521 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1428 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
1333 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf