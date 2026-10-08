Prinz Harry rutschte nach Umzug in Depression

Offen wie nie zuvor: Prinz Harry spricht über seine dunkelsten Momente und einen Zusammenbruch, der ihn nach dem Umzug nach Amerika völlig aus der Bahn warf.
In einer neuen Folge des Videokurses „Masterclass“ berichtet der 42-Jährige von einer schweren Phase nach seinem Rückzug aus dem britischen Königshaus.
Gemeinsam mit seiner Frau Meghan und ihrem damals noch kleinen Sohn Archie hatte Harry 2019 Großbritannien verlassen. Statt Abstand und Ruhe brachte der Ortswechsel Stress. Denn: Sein Körper machte ihm einen Strich durch die Rechnung: Harry spricht von einem regelrechten „Adrenalin-Crash“.
„Als ich in Kanada war, weit weg von dem stressigen Umfeld, in dem mein Körper vermutlich einfach mit Adrenalin vollgepumpt war, erlebte ich innerhalb von zwei oder drei Tagen diesen Adrenalinabsturz – etwas, das ich noch nie zuvor erlebt hatte“, berichtet Harry.
Depression hatte ihn im Griff
Harry schildert, dass er sich plötzlich kaum noch zu etwas aufraffen konnte und sich nutzlos fühlte. Schließlich sagt er rückblickend, er sei „für etwa zwei Wochen in eine Depression gerutscht“.
Tod von Diana
Hinter seinen Problemen sieht Harry auch eine jahrzehntelange, kaum verarbeitete Trauer. Als seine Mutter Prinzessin Diana 1997 bei einem Autounfall in Paris starb, war Harry gerade einmal zwölf Jahre alt.
Er erzählt, dass er die Gefühle über viele Jahre verdrängt habe. Auf die Frage, ob es ihm gut gehe, habe er stets mit „I am fine“ („Mir geht's gut“) reagiert. Erst später habe er verstanden, wie sehr ihn der Verlust seiner Mutter geprägt hatten.
Panikattacken
Seine Zeit beim Militär und in Afghanistan haben ihn zusätzlich erschöpft. Er habe körperliche Folgen davongetragen, fühlte sich ständig eingeengt. Schon das Anziehen eines Hemdes und das Gefühl eines engen Kragens habe bei ihm das Gefühl des Erstickens auslösen können.
Teilweise habe er Panikattacken bereits während der Autofahrt zu Terminen bekommen. Harry habe sich einer Therapie unterzogen, diese habe ihm sehr geholfen. Heute engagiert sich Harry für Projekte mentaler Gesundheit.
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