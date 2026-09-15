Meghan feiert Prinz Harrys süßeste Papa-Momente!

Zum Geburtstag ihres Mannes gewährt Meghan ihren Fans einen Blick ins Familienalbum. Die Herzogin zeigt Prinz Harry in innigen Momenten mit Prinz Archie und Prinzessin Lilibet. Dazu kommen Küsse, Cowboy-Boots und rätselhafte Hinweise auf ihr neues Zuhause in England.
„He’s simply the best. Happy birthday, my love.“ – „Er ist einfach der beste. Alles Gute mein Liebster.“ Mit diesen Worten gratulierte Herzogin Meghan ihrem Mann Prinz Harry am Dienstag zu seinem 42. Geburtstag. Dazu postete sie private Familienfotos der Sussexes.
Ehemann, Vater und Familienmensch
Zu den Klängen des Liedes „Simply the Best“ von The Hound + The Fox hat Meghan eine persönliche Bildercollage zusammengestellt, die Harry als Ehemann, Vater und Familienmenschen zeigt.
Gleich das erste Foto fällt auf. Harry ist darauf in Schwarz-Weiß zu sehen, offenbar nach dem Sport. Er trägt Sportkleidung und eine Baseballkappe, hat ein Knie auf einer Bank auf einem Handtuch abgestützt und blickt lässig in die Kamera.
Danach wird es ausgesprochen familiär. Auf einem der Bilder ist Harry beim Skifahren mit seiner Tochter Lilibet zu sehen. Ein weiteres Foto zeigt den Prinzen gemeinsam mit Lilibet und Archie auf einem roten Quad. Die Familie ist offenbar draußen unterwegs, auf einem Weg entlang eines Teiches. Hinter ihnen läuft ihre schwarze Hündin „Pula“ her – eine Momentaufnahme aus dem Familienalltag, wie man sie von den Sussexes nur selten zu sehen bekommt.
Romantischer Kuss in den Weinbergen
Besonders romantisch wird es auf einem weiteren Bild. Harry und Meghan stehen inmitten eines Weingartens vor einer hügeligen, dicht bewaldeten Landschaft. Während sich die beiden im Vordergrund küssen, spielen Archie und Lilibet weiter hinten zwischen den Rebstöcken. Harry trägt ein weißes Polo-Shirt, Meghan ein weißes Kleid. Das Foto ist in Schwarz-Weiß beziehungsweise Sepia gehalten und soll wohl wie ein Hochzeitsfoto wirken.
Auch Harrys Rolle als Vater rückt Meghan in den Mittelpunkt. Ein Bild zeigt ihn gemeinsam mit Archie beim Bogenschießen. Dabei wird deutlich, wie groß der ältere Sohn der beiden inzwischen geworden ist. Auf einem weiteren Schwarz-Weiß-Foto sitzt Lilibet offenbar während des Portugal-Aufenthalts beim Frühstück. Die Sussexes besitzen in Portugal ein Haus. Das Mädchen fotografiert dabei ihren Vater, der einen auffälligen Hut trägt – wobei es sich möglicherweise auch um einen aus Schilf geflochtenen Brotkorb handeln könnte.
Ein besonders stimmungsvolles Bild zeigt Harry anschließend vor einer Waldlandschaft mit See. Er steht auf einer Holzterrasse und lehnt am verglasten Balkon. Neben ihm steht Lilibet im Pyjama. Die Szene wirkt ruhig und vollkommen privat.
Prinzessin „Cowgirl“ Lilibets cooler Fashion-Moment
Dann dürften vor allem Fashion-Fans genauer hinsehen. Harry führt seine Tochter an der Hand und trägt gleichzeitig ihr kleines Fahrrad mit Quasten. Lilibet ist in einem weißen Trägerkleid mit mehreren gestuften Volants zu sehen. Dazu trägt sie überraschend lässige Cowboy-Boots im klassischen Western-Stil und eine schwarze Schleife im Haar – ein ziemlich cooler Look für die kleine Tochter der Sussexes.
Zum Abschluss wird es noch einmal besonders süß. Harry steht vor einem Golfwagen, in dem Meghan und die Kinder sitzen. Lilibet trägt einen auffällig breiten weißen Haarreifen, der mit bunten Spielsteinen besetzt ist und ihre roten Locken schmückt. Sie gibt ihrem Vater einen Kuss. Unten links im Bild ist außerdem der Kopf von Archie zu erkennen. Auch er scheint einen auffälligen, rosafarbenen Prinzessinnen-Haarreifen zu tragen.
Kinder bereits wieder aus Schule genommen
Den Schlusspunkt der Geburtstagsbotschaft bildet schließlich kein Foto, sondern ein kurzes Video. Zu sehen ist eine Fahrt über eine von Bäumen gesäumte Straße. Ob Meghan damit womöglich einen weiteren kleinen Hinweis auf das neue Zuhause der Familie liefert? Seit Ende August leben Harry, Meghan, Archie und Lilibet wieder in Großbritannien. Die Familie soll sich in den Cotswolds westlich von London niedergelassen haben.
Die Rückkehr in die britische Heimat erfolgte rund sechs Jahre nach dem Abschied der Sussexes vom britischen Königshaus und ihrem Umzug in die USA. Es heißt, dass die Familie wieder dauerhaft in England wohnen wolle, um Archie und Lilibet eine britische Schulbildung angedeihen zu lassen. Eine teure Privatschule soll die beiden auch aufgenommen haben. Jedoch verbrachten die Kinder dort nur ein paar Tage.
Wie gerade bekannt wurde, haben die Sussexes die Kinder bereits wieder aus der Schule rausgenommen. Nicht, weil die Schule nicht gepasst hätte, sondern vielmehr der tägliche Weg dorthin. Die lange Fahrt durch den Berufsverkehr wurde offenbar auch aus Sicherheitsgründen zum Problem.
Security „überrascht“ vom „echten“ Schulverkehr
Wie der „Telegraph“ berichtete, hatte das Sicherheitsteam der Familie mindestens einmal Schwierigkeiten, dem Wagen mit beiden Kindern im Konvoi zu folgen. Zwar hatten die Personenschützer das Schulgelände bereits während der Ferien unter die Lupe genommen. Mit dem wirklichen Verkehr nach den Ferien dürfte die Security nicht gerechnet haben.
Während die Schulfrage damit für die Familie erneut zur Herausforderung wurde, präsentiert Meghan ihren Mann nun erst einmal von seiner ganz privaten Seite: als verliebten Ehemann, sportlichen Papa und Familienvater – und als ihren ganz persönlichen „Simply the Best“.
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