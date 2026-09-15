Meghan feiert Prinz Harrys süßeste Papa-Momente!

Auch Harrys Rolle als Vater rückt Meghan in den Mittelpunkt. Ein Bild zeigt ihn gemeinsam mit Archie beim Bogenschießen. Dabei wird deutlich, wie groß der ältere Sohn der beiden inzwischen geworden ist. Auf einem weiteren Schwarz-Weiß-Foto sitzt Lilibet offenbar während des Portugal-Aufenthalts beim Frühstück. Die Sussexes besitzen in Portugal ein Haus. Das Mädchen fotografiert dabei ihren Vater, der einen auffälligen Hut trägt – wobei es sich möglicherweise auch um einen aus Schilf geflochtenen Brotkorb handeln könnte.