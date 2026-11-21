Dabei wird es auch emotional: Kate zeigt sich sichtlich gerührt, als sie einen Gipfel erklimmt und anschließend ihre Kinder George (13), Charlotte (11) und Louis (8) sowie ihren Ehemann in die Arme schließt. Auch andere von einer Krebserkrankung betroffene Personen kommen in dem Film zu Wort. Der BBC zufolge beleuchtet der Film der Prinzessin „das Leben nach der Diagnose und die vielfältigen Wege, auf denen Menschen angesichts einer schweren Erkrankung Trost, Kraft und Hoffnung finden“.