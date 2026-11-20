Unterstützt von seiner älteren Tochter Samantha und deren Partner Mark Phillips ist Herzogin Meghans Vater Thomas Markle am Donnerstag in Florida vor Gericht erschienen. Das Gericht erklärte den 82-Jährigen trotz seiner kognitiven Einschränkungen für verhandlungsfähig. Er muss sich wegen des Besitzes von Missbrauchsmaterial von Kindern verantworten.
Laut psychiatrischem Gutachten sei Markle zwar kognitiv beeinträchtigt, es wird jedoch vermutet, dass er seine Gedächtnislücken und Verständnisprobleme teilweise nur vortäuscht, um einer Strafverfolgung zu entgehen, berichten britische Zeitungen. Die Gerichts-Gutachterin nennt ihn an einer Stelle „Simulant“. Sie schrieb, dass er zwar eine „neurokognitive Störung“ habe, aber wenn Markle „wiederholt erklärt, er verstehe oder erinnere sich nicht an die Anschuldigung, dann simuliert er“.
Tochter Meghan vergessen?
So soll er bei der Untersuchung behauptet haben, nur eine Tochter und einen Sohn zu haben. Meghan sei Samantha, hätte er erklärt. Gleichzeitig erinnerte er sich offenbar erstaunlich klar daran, dass sein Sohn Thomas Markle Jr. ihn bei den Behörden angezeigt hatte.
So kam der Fall Markle ins Rollen
Thomas Markle Jr. machte die Behörden auf den Philippinen im Sommer darauf aufmerksam, dass er im verlassenen Haus seines Vaters in Ceta Kisten voller Missbrauchsmaterial gefunden habe. Im Herbst übergab er diese der Polizei.
Der ehemalige Hollywood-Lichttechniker hatte mit seinem Sohn rund ein Jahr auf den Philippinen gelebt. Nachdem ihm dort ein Unterschenkel amputiert wurde, kehrte er in die USA zurück und lebte zuerst in einer Klinik in Florida und später in einem Seniorenheim.
Als auch in Lagerräumen in Mexiko, wohin er nach seiner Pensionierung gezogen war, sowie in Los Angeles Missbrauchsdarstellungen von Kindern gefunden wurden, wurde er dort verhaftet. Wie jetzt im Zuge der Verhandlung herauskam, wollte ihn das Pflegeheim, nachdem er mit einer Fußfessel entlassen wurde, nicht mehr zurücknehmen.
Heim wollte ihn nicht zurücknehmen
Seine Tochter Samantha, die ebenfalls im Rollstuhl sitzt, nahm in deshalb auf. Sie lebe der „Daily Mail“ zufolge in einem Wohnwagen. Als Markle versuchte, seine Fußfessel zu entfernen, wurde er erneut verhaftet. Das Gericht stellte daraufhin fest, dass die Unterbringung für den im Rollstuhl sitzenden 82-Jährigen „untragbar“ sei und ordnete die Inhaftierung an.
Im Falle einer Verurteilung drohen dem 82-Jährigen bis zu 20 Jahre Haft in einem US-Bundesgefängnis.
FBI stellte 78 Beweisstücke sicher
Dass Markle jetzt im Gefängnis sitzt, verdankt das FBI vor allem dem Hinweis, dass er auch in den USA Missbrauchsmaterial gelagert hatte. Bei den Durchsuchungen seiner Lagerräume in Los Angeles beschlagnahmten FBI-Ermittler insgesamt 78 Gegenstände. Darunter Dias, Negative und Bücher, die mutmaßlich Aufnahmen sexuellen Kindesmissbrauchs enthielten. Markle hatte die Lager fast 20 Jahre lang gemietet.
Besonders schwer wiegen die Vorwürfe zu drei Bildern: Zwei davon sollen einen erwachsenen Mann mit einem Mädchen zeigen, das noch nicht in der Pubertät war. Herzogin Meghans Mutter Doria Ragland soll ihren Ex-Mann auf den Bildern identifiziert haben. Es heißt, dass auch Herzogin Meghan selbst bereit sei, die Ermittlungen zu unterstützen.
Meghan hatte sich schon nach ersten Berichten über die Ermittlungen gegen ihren Vater erschüttert gezeigt. Zugleich räumte sie ein, dass sie seit Jahren von dem Verdacht weiß: Nachdem sie 2018 von derartigen Anschuldigungen erfahren habe, habe sie einen Kontakt zwischen ihren Kindern und ihrem Vater verhindert.
Paar zog wieder nach Großbritannien
Prinz Harry und Meghan waren Ende August nach sechsjähriger Abwesenheit mit ihren beiden Kindern überraschend aus den USA nach Großbritannien zurückgekehrt. Das Paar hatte sich Anfang 2020 im Zuge eines Zerwürfnisses mit der königlichen Familie von seinen royalen Pflichten zurückgezogen.
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