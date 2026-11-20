Laut psychiatrischem Gutachten sei Markle zwar kognitiv beeinträchtigt, es wird jedoch vermutet, dass er seine Gedächtnislücken und Verständnisprobleme teilweise nur vortäuscht, um einer Strafverfolgung zu entgehen, berichten britische Zeitungen. Die Gerichts-Gutachterin nennt ihn an einer Stelle „Simulant“. Sie schrieb, dass er zwar eine „neurokognitive Störung“ habe, aber wenn Markle „wiederholt erklärt, er verstehe oder erinnere sich nicht an die Anschuldigung, dann simuliert er“.