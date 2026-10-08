SPÖ und ÖVP gegen Ende für Stadträte ohne Aufgaben

Während Österreichs Bundesregierung bei den Bürgern und quer durch alle Ressorts den Sparstift ansetzt, hält sich im Wiener Rathaus eine politische Kuriosität hartnäckig – und auch noch in Zukunft: die nicht amtsführenden Stadträte. Sie sitzen im Stadtsenat, führen aber weder ein Ressort noch einen Geschäftsbereich. Kaum ein Wiener kennt sie, noch weniger wissen, was sie eigentlich tun. Ihr Monatsgehalt ist daher umso beachtlicher: 11.328,40 Euro. Derzeit stellen FPÖ (3), Grüne (2) und ÖVP (1) Stadtpolitiker mit diesen Funktionen. Möglich macht das ein Proporzsystem in der Bundesverfassung, das Parteien je nach Stärke Sitze im Stadtsenat zusichert – egal, ob sie mitregieren oder nicht. Wien selbst kann daran nichts ändern, die Abschaffung benötigt eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat.