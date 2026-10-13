Zwischen Webstuhl und Wohnstube

In der Bündtlittenstraße im Dornbirner Oberdorf steht ein Stück Industriegeschichte, das erstaunlich wohnlich, geradezu putzig aussieht. Kleine Häuser, gestaffelte Dächer, Giebel und Mansarden (das unterste Haus jeweils turmartig erhöht), bilden zwei geschlossene Zeilen. Was idyllisch wirkt, entstand in Wirklichkeit aus nüchterner Notwendigkeit: F. M. Hämmerle, damals einer der größten Textilbetriebe Vorarlbergs, brauchte Wohnungen für seine Arbeiterschaft.