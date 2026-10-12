Spektakel in Hartberg

Sieben Tore! Verrückte Bundesliga-Partie im Video

Bundesliga Österreich
12.10.2026 12:00
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Hartberg ist bei einer emotionalen Bundesliga-Achterbahnfahrt als Sieger ausgestiegen: Der TSV siegte am Sonntag gegen Austria Lustenau nach Führung und 1:2-Pausenrückstand doch noch 4:3! krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).

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