1,5 Milliarden Euro sind im Anflug auf Österreich

Linz erwartet am heutigen Dienstag den FC Liverpool, Salzburg morgen den AC Milan – und Fußball-Österreich damit ganz, ganz viele Millionenstars. Doch die sind - das zeigt auch der Champions-League-Topgegner des LASK - bei näherer Betrachtung eigentlich auch nur ganz normale Menschen . . .
Nicht nur alles Gute kommt von oben – im Fußball inzwischen offenbar auch alles Teure:
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