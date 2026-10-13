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Liverpool und AC Milan

1,5 Milliarden Euro sind im Anflug auf Österreich

Oberösterreich
13.10.2026 05:30
Liverpool-Routinier Virgil Van Dijk (l.).
Liverpool-Routinier Virgil Van Dijk (l.).(Bild: AP/Jon Super)
Porträt von Georg Leblhuber
Von Georg Leblhuber

Linz erwartet am heutigen Dienstag den FC  Liverpool, Salzburg morgen den AC Milan – und Fußball-Österreich damit ganz, ganz viele Millionenstars. Doch die sind - das zeigt auch der Champions-League-Topgegner des LASK - bei näherer Betrachtung eigentlich auch nur ganz normale Menschen . . .  

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