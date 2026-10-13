Steirische Vorrangzone: Neuer Windpark geplant

Das ging schnell. Erst zu Monatsbeginn hat die steirische Landesregierung ihr neues Sachprogramm Wind vorgestellt. Es weist unter anderem jene Zonen aus, in denen Windparks auch ohne Zustimmung der Standortgemeinde errichtet werden können – wir haben berichtet. Jetzt legt der Verbund bereits konkrete Projektpläne auf den Tisch.