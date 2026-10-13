Steirische Vorrangzone: Neuer Windpark geplant

Der Verbund plant seinen ersten Windpark in der Steiermark: In Thörl sollen bis zu neun Windräder entstehen. Auch zwei weitere Energieunternehmen haben Projekte in der obersteirischen Vorrangzone im Visier – doch nicht überall ziehen die Grundbesitzer mit.
Das ging schnell. Erst zu Monatsbeginn hat die steirische Landesregierung ihr neues Sachprogramm Wind vorgestellt. Es weist unter anderem jene Zonen aus, in denen Windparks auch ohne Zustimmung der Standortgemeinde errichtet werden können – wir haben berichtet. Jetzt legt der Verbund bereits konkrete Projektpläne auf den Tisch.
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