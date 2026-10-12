Zwei Männer von Unbekannten in Bregenz überfallen

In der Bregenzer Hypo-Passage wurden am Samstag zwei Männer von zwei vorerst Unbekannten angegriffen und verprügelt. Bei einem der Täter handelt es sich um einen jungen Russen, der zweite Verdächtige ist nach wie vor unbekannt.
Am Samstag waren zwei Männer (22 und 23) gegen 17 Uhr in der Hypo-Passage in Richtung Seestadt-Parkplatz unterwegs, als sie plötzlich von zwei ihnen unbekannten Männern aufgehalten wurden. Als die Opfer die beiden Unbekannten zum Weitergehen aufforderten, gingen die Verdächtigen mit Faustschlägen und Tritten auf die beiden los.
Im Zuge des Handgemenges fiel das Mobiltelefon des 23-jährigen Opfers zu Boden. Einer der Täter nahm das Handy an sich und schmiss es anschließend zu Boden, wodurch es beschädigt wurde. Erst nachdem Passanten die Täter aufforderten, mit ihrer Prügelei aufzuhören, ließen sie von den beiden Opfern ab und flüchteten in Richtung Bahnhof Bregenz. Einer der Täter konnte bereits identifiziert werden. Es handelt es sich dabei um einen 18-jährigen russischen Staatsangehörigen.
Zeugen gesucht
Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder die Tat gefilmt haben, werden ersucht sich mit der Polizeiinspektion Bregenz unter der Nummer +43 (0) 59133 8120 100 in Verbindung zu setzen.
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