Zwei Männer von Unbekannten in Bregenz überfallen

Im Zuge des Handgemenges fiel das Mobiltelefon des 23-jährigen Opfers zu Boden. Einer der Täter nahm das Handy an sich und schmiss es anschließend zu Boden, wodurch es beschädigt wurde. Erst nachdem Passanten die Täter aufforderten, mit ihrer Prügelei aufzuhören, ließen sie von den beiden Opfern ab und flüchteten in Richtung Bahnhof Bregenz. Einer der Täter konnte bereits identifiziert werden. Es handelt es sich dabei um einen 18-jährigen russischen Staatsangehörigen.