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Enormer Sachschaden

Lustenau: Unbekannte fluten zwei Einfamilienhäuser

Vorarlberg
12.10.2026 13:00
Rund 35 Feuerwehrkräfte rückten aus, um das Wasser aus den Gebäude zu pumpen.
Rund 35 Feuerwehrkräfte rückten aus, um das Wasser aus den Gebäude zu pumpen.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Unbekannte Täter haben in Lustenau mit einem Gartenschlauch zwei Rohbauten mit Wasser geflutet, berichtet der ORF Vorarlberg. Ein Hausbesitzer entdeckte die mutwillige Sachbeschädigung und erstattete Anzeige.

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Am Sonntag gegen 11.39 Uhr erwartete den Besitzer eines sich noch im Bau befindlichen Einfamilienhauses eine böse Überraschung: Mittels eines Gartenschlauchs hatten Unbekannte wohl über mehrere Tage Wasser in das Haus geleitet. Doch nicht nur sein Haus war betroffen, auch ein zweiter Neubau wurde von den Tätern geflutet.

Schäden sind enorm
Bis zu 30 Zentimeter standen die Erdgeschosse der betroffenen Immobilien unter Wasser. Die dort bereits eingebauten Küchen wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Rund 35 Mann der Freiwilligen Feuerwehr rückten an, um das Wasser aus den beiden Gebäuden zu pumpen.

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Ermittlungen laufen
Wer für die Aktion verantwortlich ist, steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Von den Verursachern fehlt bislang jede Spur.

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