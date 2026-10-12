Lustenau: Unbekannte fluten zwei Einfamilienhäuser

Am Sonntag gegen 11.39 Uhr erwartete den Besitzer eines sich noch im Bau befindlichen Einfamilienhauses eine böse Überraschung: Mittels eines Gartenschlauchs hatten Unbekannte wohl über mehrere Tage Wasser in das Haus geleitet. Doch nicht nur sein Haus war betroffen, auch ein zweiter Neubau wurde von den Tätern geflutet.