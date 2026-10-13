Waschnig: „Schlechtere Rolle? Nur am Papier!“

Rotzfrech! Als KAC-Talent David Waschnig in Minute drei gegen Salzburg hinter dem gegnerischen Tor stand, schoss er von hinten auf die Eisschuhe von Bullen-Goalie Tolvanen – und der Puck hüpfte ins Gehäuse. „Ich habe gesehen, dass er in der Rückwärtsbewegung ist und wollte seine Skates treffen. Dass es so klappt, ist natürlich genial“, grinst der 19-Jährige.