Waschnig: „Schlechtere Rolle? Nur am Papier!“

Der erst 19-jährige David Waschnig ist beim KAC der Anführer der jungen Wilden in der vierten Linie – und hält nach seinem frechen 1:0 gegen Salzburg schon bei vier Saisontoren: „Mir taugt‘s auch total, dass ich in Unterzahl ran darf.“ Nervös machte ihn nur die Schule. Zeugwart Thomas Weratschnig spult indes eine Odyssee ab.
Rotzfrech! Als KAC-Talent David Waschnig in Minute drei gegen Salzburg hinter dem gegnerischen Tor stand, schoss er von hinten auf die Eisschuhe von Bullen-Goalie Tolvanen – und der Puck hüpfte ins Gehäuse. „Ich habe gesehen, dass er in der Rückwärtsbewegung ist und wollte seine Skates treffen. Dass es so klappt, ist natürlich genial“, grinst der 19-Jährige.
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