Warum sich die Blätter heuer nicht verfärben

Das herbstliche Farbenspiel in der Natur braucht kühle Nächte und ausreichend Feuchtigkeit um sich zu entfalten. Doch bislang setzte sich die Trockenheit des Sommers fort – einzelne Regentage können dies nicht ausgleichen.
Während in den höheren Lagen der Vorarlberger Berge die Herbstfärbung durch die bereits kühlen Nächte schon fortgeschritten ist, bietet sich in tieferen Lagen teilweise ein anderes Bild: Dort verdorrt das Laub, bevor es sich überhaupt verfärben kann.
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