Warum uns Kunst zu Tränen rühren und ekeln soll

Hier geht es direkt zum Podcast Kultur Kompass mit Thomas Trummer!



Zeitgenössische Kunst polarisiert wie kaum eine andere. Für die einen ist sie bereichernde Inspiration, für andere bleibt sie befremdlich irritierend. In genau dieser Ambivalenz liegt für Thomas D. Trummer, Kunsthistoriker und Direktor im Kunsthaus Bregenz, der Reiz. Die Erfahrung von Kunst beginnt für ihn gerade dort spannend zu werden, wo Gewissheiten enden: „Das Ungewisse macht uns Angst, lässt uns skeptisch werden“, erzählt Trummer in der jüngsten Folge des „Krone“-Podcasts „Kultur Kompass“.