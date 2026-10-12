Bub (10) in Höchst auf Tretroller von Pkw erfasst

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 18 Uhr. Die Frau lenkte ihr Fahrzeug auf der Gemeindestraße Im Städtle Richtung Höchster Zentrum. Der Bub war zeitgleich mit seinem Scooter im Rheinauweg unterwegs. Der Bub fuhr aus der Seitenstraße nach links auf die Gemeindestraße ein und geriet direkt vor das sich nähernde Auto.