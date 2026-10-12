Bub (10) in Höchst auf Tretroller von Pkw erfasst

Ein Zehnjähriger fuhr am Sonntagabend in Höchst mit seinem Tretroller aus einer Seitenstraße in eine Gemeindestraße ein. Eine Pkw-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste das Kind. Der Bub wurde verletzt ins LKH Bregenz gebracht.
Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 18 Uhr. Die Frau lenkte ihr Fahrzeug auf der Gemeindestraße Im Städtle Richtung Höchster Zentrum. Der Bub war zeitgleich mit seinem Scooter im Rheinauweg unterwegs. Der Bub fuhr aus der Seitenstraße nach links auf die Gemeindestraße ein und geriet direkt vor das sich nähernde Auto.
Die Pkw-Lenkerin hatte keine Chance, dem plötzlich auftauchenden Kind auszuweichen und erfasste den Bub mit ihrem Pkw. Durch den heftigen Zusammenstoß kam der Junge zu Sturz.
Vorbildliche Helfer
Passanten alarmierten umgehend die Einsatzkräfte und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettung um das Kind. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der junge Patient mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.
Ein routinemäßig durchgeführter Alkotest bei der Fahrzeuglenkerin verlief negativ.
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