3 Tore, 0 Punkte – das gabs für Lustenau noch nie

Drei Tore erzielte die Lustenauer Austria beim TSV Hartberg. Dennoch schrieb der Aufsteiger am Sonntag ein weniger rühmliches Kapitel seiner Bundesliga-Historie. Denn erstmals blieben die Grün-Weißen trotz dreier Volltreffer ohne Punktgewinn. Etwas, das auch im Hinblick auf die Herausforderungen der nächsten Wochen schmerzt.
Wann hat die Austria in der Bundesliga zuletzt drei Auswärtstore erzielt? Um das zu eruieren, muss man in den Archiven lange suchen. Siehe da: am 14. Juli 1999 (!) wird man tatsächlich fündig. Damals feierten die Lustenauer einen 3:2-Auswärtserfolg beim GAK. Eric Regtop, Daniel Brejzic und Marcelino erzielten damals die Treffer.
In Ried gelangen am 29. April 2023 in der Qualifikationsrunde sogar vier Tore. Am Ende trennte man sich mit einem 4:4, wobei Michael Cheukoua in der Nachspielzeit das spektakuläre Remis rettete.
„Halbgas geht nicht in der Liga“
In Hartberg reichten drei Tore hingegen nicht einmal für einen Punkt – erstmals in der Bundesligageschichte des Vereins. Zu indiskutabel war das Defensivverhalten. „Die Busfahrt war natürlich nicht angenehm“, war bei Trainer Markus Mader auch am Montag die Enttäuschung noch spürbar. Völlig unverständlich ist der Bruch nach der Pause, wo so mancher Akteur das Kämpfen eingestellt hat. Mader: „Die Zweikampfquote war ganz schlecht, mit Halbgas geht es eben in der Liga nicht.“
Pickelharte Brocken warten
Am Mittwoch folgt die Aufarbeitung, ehe die volle Konzentration wieder den nächsten Spielen gilt, die angesichts der Gegner LASK, Rapid, Salzburg und Sturm im ÖFB-Cup pickelhart werden. Umso mehr schmerzt es, dass man am Sonntag schon wieder leichtfertig Punkte verschenkt hat.
Feilen an Plan B
Da ist nur ein schwacher Trost, dass Lustenau mit Dominik Weixelbraun (gemeinsam mit Hartbergs Marco Hoffmann) den Führenden der Torschützenliste stellt. Die Offensivausrichtung der Austria wirkt sich auf die Stabilität aus. 15 Gegentore in acht Spielen sprechen Bände. Deshalb feilt der Trainer schon länger an einen Plan B mit Fünfer-Abwehrkette und drei Innenverteidigern, wie beim Testspiel gegen Schalke. Zumindest auswärts wäre dies sicher eine Variante. D. Hofer
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