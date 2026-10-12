3 Tore, 0 Punkte – das gabs für Lustenau noch nie

Wann hat die Austria in der Bundesliga zuletzt drei Auswärtstore erzielt? Um das zu eruieren, muss man in den Archiven lange suchen. Siehe da: am 14. Juli 1999 (!) wird man tatsächlich fündig. Damals feierten die Lustenauer einen 3:2-Auswärtserfolg beim GAK. Eric Regtop, Daniel Brejzic und Marcelino erzielten damals die Treffer.

In Ried gelangen am 29. April 2023 in der Qualifikationsrunde sogar vier Tore. Am Ende trennte man sich mit einem 4:4, wobei Michael Cheukoua in der Nachspielzeit das spektakuläre Remis rettete.