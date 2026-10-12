Knipser nach zwei Jahren Verletzungspause zurück

„Krone“-Wucht‘ln vom Wochenende auf den Fußballplätzen: Bei Seeboden II musste ein 17-jähriger Feldspieler im Tor debütieren. Feldkirchen feierte den nächsten Kantersieg. Gurk stürzt Leader Krumpendorf. Und in Ludmannsdorf bahnt sich ein Überraschungs-Comeback an.
Acht Volltreffer schenkte der Unterliga-Mitte-Leader Feldkirchen dem Siebten Maria Gail ein. Die beiden Regionalliga erprobten Stürmer Kevin Vaschauner und Martin Lamzari knallten auswärts beim 8:0-Sieg jeweils einen Hattrick in die Maschen. Am Samstag geht’s zum ersten Verfolger St. Jakob/Rosental.
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