Knipser nach zwei Jahren Verletzungspause zurück

Acht Volltreffer schenkte der Unterliga-Mitte-Leader Feldkirchen dem Siebten Maria Gail ein. Die beiden Regionalliga erprobten Stürmer Kevin Vaschauner und Martin Lamzari knallten auswärts beim 8:0-Sieg jeweils einen Hattrick in die Maschen. Am Samstag geht’s zum ersten Verfolger St. Jakob/Rosental.