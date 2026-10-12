Autohändler ist in die Pleite gerutscht

Das Konkursverfahren wurde am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Wie das Unternehmen aus Feldkirch in die Finanz-Misere gerutscht ist, ist bislang nicht bekannt. Die Passiva belaufen sich derzeit auf 43.000 Euro. Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Gerhard Scheidbach in Feldkirch bestellt.