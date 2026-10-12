Rechthaberei

Autor Robert Schneider widmet sich heute einem unangenehmen Charakterzug, der natürlich immer nur die anderen betrifft – oder doch nicht? Wo er Recht hat, hat er ...
Es gibt Menschen, die irren sich nie. Selbst, wenn sie falschliegen, zweifelt man am Ende doch an der eigenen Wahrheit. Die Argumente der Rechthaber sind immer in Stein gemeißelte Gewissheiten. Gewissheiten haben bekanntlich den Vorteil, dass sie nicht mühsam durch Fakten bestätigt werden müssen.
Der Rechthaber ist ein soziales Naturereignis. Er tritt bevorzugt beim Abendessen, in Familiengruppen und natürlich in Kommentarspalten auf. Ich bin ein solches Exemplar. Sagt jemand: „Ich glaube …“, höre ich schon gar nicht mehr zu. Glauben ist doch nur die Vorstufe zum Wissen, und das Wissen habe selbstverständlich ich gepachtet.
Natürlich kann man mit so einem wie mir nicht diskutieren. Genauso gut könnte man versuchen, einem Parkscheinautomaten seine politische Meinung auseinanderzusetzen. Niemand tut das. Nicht einmal ich.
„Du bist ein ewiger Rechthaber! Typisch Mann!“, schilt mich meine Frau, anstatt mich dafür zu loben. Ich behalte immer Recht.
Manchmal muss man ein Gespräch auch abkürzen oder gar beenden, wenn man merkt, dass die Gegenseite überhaupt nicht einsichtig ist. Ich habe kein Problem damit, wenn mir das Gegenüber nicht folgen kann. Nicht mein Bier. Habe ja recht.
Ich bin kein Sympathieträger, schon klar. Ist nun mal das Los, wenn einer immer ins Schwarze trifft. Wahre Größe besteht nicht darin, zu sagen: „Sorry, habe mich geirrt.“ Größe beginnt dann, wenn das Visavis an sich selbst stutzig wird. Es ist eine Kunst, jemanden mit lauter heißer Luft zum Zaudern zu bringen.
Was ist Wahrheit? Schon Pilatus – mir nicht ganz unverwandt – stellte diese Frage. Rein rhetorisch natürlich.
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