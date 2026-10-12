Rechthaberei

Ich bin kein Sympathieträger, schon klar. Ist nun mal das Los, wenn einer immer ins Schwarze trifft. Wahre Größe besteht nicht darin, zu sagen: „Sorry, habe mich geirrt.“ Größe beginnt dann, wenn das Visavis an sich selbst stutzig wird. Es ist eine Kunst, jemanden mit lauter heißer Luft zum Zaudern zu bringen.