Ein 3-Länder-Marathon der Superlative

Historische Zeiten, ein packendes Rennen um den Sieg und ein neuer Teilnehmerrekord – die 19. Auflage des 3-Länder-Marathons sorgte gleich mehrfach für Superlative. Mit 11.507 Gestarteten aus 90 Nationen in allen Kategorien wurde außerdem eine neue Bestmarke aufgestellt.
Für den sportlichen Höhepunkt sorgte erwartungsgemäß der Marathon der Männer. Gleich drei Athleten unterboten den bisherigen Streckenrekord von 2:09:15 Stunden. Den Sieg sicherte sich der Äthiopier Fikre Tefera Bekele in 2:08:49 Stunden, starke 26 Sekunden unter der bisherigen Bestmarke. Nur sechs Sekunden dahinter erreichte der Kenianer Lagat Cosmas Kiplimo (2:08:55) das Ziel. Auch dessen Landsmann Dickson Kiprop blieb als Tagesdritter mit 2:09:12 Stunden noch unter dem bisherigen Rekord.
Bei den Frauen feierte die Deutsche Deborah Schöneborn einen besonderen Erfolg. Nach schwierigen, von vielen Verletzungen und Rückschlägen geprägten Monaten gewann die Olympionikin aus Berlin den Marathon in 2:41:56 Stunden vor ihren Landsfrauen Susan Witte (2:47:45) und Lisa Madlener (2:50:54).
Beer und Mohr schnellAus Ländle-Sicht gab es beim Skinfit-Halbmarathon starke Ergebnisse zu bejubeln. Die Bregenzer Ironman-Siegerin Laura Beer verbesserte ihre persönliche Bestmarke bei ihrem Heimrennen um 30 Sekunden auf 1:22:57 Stunden und war damit als Zehnte beste Österreicherin.
Außerdem schloss die Eggerin Theresia Emma Mohr den Halbmarathon mit einer Zeit von 1:24:22 Stunden ab und wurde 14. – das, obwohl die 20-jährige Bregenzerwälderin normalerweise als Geherin unterwegs ist – zuletzt bei den Europameisterschaften in Birmingham.
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