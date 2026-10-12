Ein 3-Länder-Marathon der Superlative

Für den sportlichen Höhepunkt sorgte erwartungsgemäß der Marathon der Männer. Gleich drei Athleten unterboten den bisherigen Streckenrekord von 2:09:15 Stunden. Den Sieg sicherte sich der Äthiopier Fikre Tefera Bekele in 2:08:49 Stunden, starke 26 Sekunden unter der bisherigen Bestmarke. Nur sechs Sekunden dahinter erreichte der Kenianer Lagat Cosmas Kiplimo (2:08:55) das Ziel. Auch dessen Landsmann Dickson Kiprop blieb als Tagesdritter mit 2:09:12 Stunden noch unter dem bisherigen Rekord.