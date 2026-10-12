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Ein 3-Länder-Marathon der Superlative

Vorarlberg
12.10.2026 07:25
Fikre Tefera Bekele aus Äthiopien verbesserte den Streckenrekord um 26 Sekunden.
Fikre Tefera Bekele aus Äthiopien verbesserte den Streckenrekord um 26 Sekunden.(Bild: Heidegger)
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Von Vorarlberg Sport

Historische Zeiten, ein packendes Rennen um den Sieg und ein neuer Teilnehmerrekord – die 19. Auflage des 3-Länder-Marathons sorgte gleich mehrfach für Superlative. Mit 11.507 Gestarteten aus 90 Nationen in allen Kategorien wurde außerdem eine neue Bestmarke aufgestellt.

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Für den sportlichen Höhepunkt sorgte erwartungsgemäß der Marathon der Männer. Gleich drei Athleten unterboten den bisherigen Streckenrekord von 2:09:15 Stunden. Den Sieg sicherte sich der Äthiopier Fikre Tefera Bekele in 2:08:49 Stunden, starke 26 Sekunden unter der bisherigen Bestmarke. Nur sechs Sekunden dahinter erreichte der Kenianer Lagat Cosmas Kiplimo (2:08:55) das Ziel. Auch dessen Landsmann Dickson Kiprop blieb als Tagesdritter mit 2:09:12 Stunden noch unter dem bisherigen Rekord.

Deborah Schöneborn holte sich den Sieg bei den Frauen.
Deborah Schöneborn holte sich den Sieg bei den Frauen.(Bild: Heidegger)

Bei den Frauen feierte die Deutsche Deborah Schöneborn einen besonderen Erfolg. Nach schwierigen, von vielen Verletzungen und Rückschlägen geprägten Monaten gewann die Olympionikin aus Berlin den Marathon in 2:41:56 Stunden vor ihren Landsfrauen Susan Witte (2:47:45) und Lisa Madlener (2:50:54).

Laura Beer lief neue Bestzeit in Bregenz.
Laura Beer lief neue Bestzeit in Bregenz.(Bild: Bludenz läuft/Robin Mayer)

Beer und Mohr schnellAus Ländle-Sicht gab es beim Skinfit-Halbmarathon starke Ergebnisse zu bejubeln. Die Bregenzer Ironman-Siegerin Laura Beer verbesserte ihre persönliche Bestmarke bei ihrem Heimrennen um 30 Sekunden auf 1:22:57 Stunden und war damit als Zehnte beste Österreicherin.

Normalerweise ist Theresia Emma Mohr gehend unterwegs.
Normalerweise ist Theresia Emma Mohr gehend unterwegs.(Bild: COEN SCHILDERMAN)

Außerdem schloss die Eggerin Theresia Emma Mohr den Halbmarathon mit einer Zeit von 1:24:22 Stunden ab und wurde 14. – das, obwohl die 20-jährige Bregenzerwälderin normalerweise als Geherin unterwegs ist – zuletzt bei den Europameisterschaften in Birmingham.

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