Frauen sind die „Verliererinnen der Nation“

45 Prozent Unterschied bei Pensionen

Zwar sind mehr Frauen in Vorarlberg erwerbstätig, gut ausgebildet und in politischen Ämtern vertreten als früher, die Probleme bleiben aber: Frauen arbeiten überdurchschnittlich oft in schlechter bezahlten Berufen, was bereits beim Einstieg beginnt und sich bis in die Pension zieht. Der geschlechtsspezifische Pensionsunterschied liegt im Ländle bei unglaublichen 45 Prozent. 58 Prozent der erwerbstätigen Vorarlbergerinnen arbeiten in Teilzeit, bei Müttern lag die Quote bei 82 Prozent. 45 Prozent nannten in der Studie Betreuungspflichten als Grund, weitere waren fehlende Vereinbarkeit, Gesundheit und mehr Freizeit. Dazu kommt die Mehrfachbelastung: Vorarlbergerinnen leisten mit über vier Stunden täglich rund zwei Stunden mehr unbezahlte Haus- und Sorgearbeit als Männer.